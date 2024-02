Phillip Island FP1: Marcel Schrötter con MV Agusta 2°.

La stagione 2024 apporta alcuni cambiamenti al programma del fine settimana. Dopo una sola sessione di prove libere di 40 minuti, i piloti della Supersport entreranno direttamente in Superpole il venerdì pomeriggio. Le gare si svolgeranno come di consueto sabato e domenica, ma la griglia di partenza della seconda gara sarà diversa. Per le prime tre file, la lista con i giri più veloci di gara 1 sarà utilizzata per le posizioni in griglia, mentre dal 10° posto in poi ci si baserà sul risultato delle qualifiche.

C'è un'altra particolarità a Phillip Island: poiché Pirelli teme che il pneumatico posteriore non possa durare la distanza di gara di 18 giri a causa del nuovo asfalto, ci sarà un pit stop obbligatorio con cambio di pneumatici per entrambe le gare, che dovrà essere completato tra l'ottavo e il decimo giro.

Giovedì i piloti e le squadre hanno goduto della giornata più calda della settimana con temperature superiori ai 30 gradi, con un calo di 15 gradi nella notte di venerdì. Le FP1 di venerdì mattina dalle 10.25, Phillip Island è dieci ore avanti rispetto alla CET, si sono svolte sotto un cielo plumbeo. La temperatura era di 17 gradi e di tanto in tanto piovigginava leggermente.

Questo non ha avuto alcun impatto negativo sui tempi sul giro, con Marcel Schrötter del team MV Agusta Reparto Corse in testa alla sessione con un tempo di 1:32.028 minuti.



Per fare un confronto: durante il test di lunedì, Yari Montella (Barni Spark Ducati) ha ottenuto il miglior tempo con 1:31.881 minuti.

A 13 minuti dalla fine, Stefano Manzi (Ten Kate Yamaha) è stato il primo a rimanere sotto l'1'32". La resa dei conti non si è concretizzata perché la sessione è stata interrotta a due minuti dalla fine per un guasto al motore della Yamaha VFT di Yeray Ruiz e per la presenza di olio in pista.

Manzi ha chiuso al primo posto con un tempo di 1:31.939, Schrötter ha accumulato un ritardo di 0,089 secondi e il nuovo arrivato in casa Aruba-Ducati Adrian Huertas (+0,320 secondi) è arrivato terzo.

Jorge Navarro del team WRP ha portato a casa la migliore Triumph in settima posizione, mentre Can Öncü è stato l'undicesimo più veloce in sella a una Kawasaki.

Il pilota svizzero Marcel Brenner (Viamo MTM Kawasaki) ha deluso le sue aspettative con il 18° posto, dopo aver puntato alla top 10.

Quest'anno, la Honda è ancora una volta in perdita, sia dal punto di vista tecnico che dei piloti. Il duo Petronas composto da Toba e Pawi si è classificato ultimo.

Oli Bayliss ha perso l'intera sessione a causa di problemi tecnici sulla sua D34G-Ducati, così come Hikari Okubo (Vince64 Kawasaki).

Risultati Campionato mondiale Supersport Phillip Island, FP1:

1° Stefano Manzi (I), Yamaha, 1'31.939 min.

2° Marcel Schrötter (D), MV Agusta, +0,089 sec.

3° Adrian Huertas (E), Ducati, +0.320

4° Yari Montella (I), Ducati, +0,339

5° Bahattin Sofuoglu (TR), MV Agusta, +0,382

6° Lucas Mahias (F), Yamaha, +0.466

7° Jorge Navarro (E), Triumph, +0.859

8° Federico Caricasulo (I), MV Agusta, +0.898

9° Glenn van Straalen (NL), Yamaha, +0.956

10° Valentin Debise (F), Yamaha, +0.957

11° Can Öncü (TR), Kawasaki, +1.035

12° Lorenzo Baldassarri (I), Ducati, +1.045

13° Anupab Sarmoon (T), Yamaha, +1.189

14° Tom Booth-Amos (GB), Triumph, +1.247

15° Niki Tuuli (FIN), Ducati, +1.407

16° Niccolò Antonelli (I), Ducati, +1.453

17° Yeray Ruiz (E), Yamaha, +1.593

18° Marcel Brenner (CH), Kawasaki, +1.690

19° John McPhee (GB), Triumph, +1.698

20° Tom Toparis (AUS), Yamaha, +2.302

21° Ondrej Vostatek (CZ), Triumph, +2.311

22° Krittapat Keankum (T), Yamaha, +3.221

23° Kaito Toba (J), Honda, +3.376

24° Khairul Idham Pawi (MAL), Honda, +3.535

25° Hikari Okubo (J), Kawasaki, nessun tempo

26° Oliver Bayliss (AUS), Ducati, nessun tempo