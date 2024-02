Phillip Island FP1: Marcel Schrötter com MV Agusta em 2º.

Stefano Manzi, da equipa Ten Kate Yamaha, estabeleceu o tempo mais rápido na única sessão de treinos livres do Campeonato do Mundo de Supersport em Phillip Island, na manhã de sexta-feira. Marcel Schrötter, em segundo lugar, foi apenas um piscar de olhos mais lento.

A época de 2024 traz algumas alterações ao programa do fim de semana. Depois de apenas uma sessão de treinos livres de 40 minutos, os pilotos de Supersport irão diretamente para a Superpole na tarde de sexta-feira. As corridas realizar-se-ão como habitualmente no sábado e no domingo, mas haverá uma grelha de partida diferente para a segunda corrida. Para as três primeiras filas, a lista com as voltas mais rápidas da corrida 1 será utilizada para as posições da grelha, a partir do 10º lugar será baseada no resultado da qualificação.

Há outra caraterística especial em Phillip Island: uma vez que a Pirelli receia que o pneu traseiro não dure a distância da corrida de 18 voltas devido ao novo asfalto, haverá uma paragem obrigatória nas boxes com mudança de pneus para ambas as corridas, que deve ser concluída entre as voltas 8 e 10.

Na quinta-feira, os pilotos e as equipas desfrutaram do dia mais quente da semana com temperaturas superiores a 30 graus Celsius, com uma descida de temperatura de 15 graus na noite de sexta-feira. O FP1 na manhã de sexta-feira, a partir das 10h25 - Phillip Island está dez horas à frente da CET - teve lugar sob um céu de chumbo. Estavam 17 graus frescos e chuviscavam ligeiramente de vez em quando.

Isto não teve praticamente qualquer impacto negativo nos tempos por volta, com Marcel Schrötter da equipa MV Agusta Reparto Corse a assumir a liderança logo no início da sessão com 1:32.028 minutos.



Para comparação: Durante o teste de segunda-feira, Yari Montella (Barni Spark Ducati) fez o melhor tempo com 1:31.881 min.

A 13 minutos do final, Stefano Manzi (Ten Kate Yamaha) foi o primeiro a ficar abaixo de 1m32s. O confronto não se concretizou porque a sessão foi interrompida dois minutos antes do final após uma falha de motor na Yamaha VFT de Yeray Ruiz e óleo na pista.

Manzi terminou em primeiro com 1:31.939 min, Schrötter ficou a 0.089 seg. do segundo lugar e o estreante da Aruba-Ducati Adrian Huertas (+0.320 seg.) foi terceiro.

Jorge Navarro da equipa WRP trouxe a melhor Triumph para casa em sétimo lugar, enquanto Can Öncü foi o décimo primeiro mais rápido com uma Kawasaki.

O piloto suíço Marcel Brenner (Viamo MTM Kawasaki) ficou aquém das suas próprias expectativas, em 18º lugar, depois de ter colocado os olhos no top 10.

Este ano, a Honda está mais uma vez em desvantagem, tanto a nível técnico como de pilotos. A dupla da Petronas, Toba e Pawi, terminou em último.

Oli Bayliss falhou toda a sessão devido a problemas técnicos na sua D34G-Ducati, tal como Hikari Okubo (Vince64 Kawasaki).

Resultados Campeonato do Mundo de Supersport Phillip Island, FP1:

1º Stefano Manzi (I), Yamaha, 1'31.939 min

2º Marcel Schrötter (D), MV Agusta, +0,089 seg

3º Adrian Huertas (E), Ducati, +0,320

4º Yari Montella (I), Ducati, +0,339

5º Bahattin Sofuoglu (TR), MV Agusta, +0,382

6º Lucas Mahias (F), Yamaha, +0,466

7º Jorge Navarro (E), Triumph, +0,859

8º Federico Caricasulo (I), MV Agusta, +0,898

9º Glenn van Straalen (NL), Yamaha, +0,956

10º Valentin Debise (F), Yamaha, +0,957

11º Can Öncü (TR), Kawasaki, +1,035

12º Lorenzo Baldassarri (I), Ducati, +1,045

13º Anupab Sarmoon (T), Yamaha, +1,189

14º Tom Booth-Amos (GB), Triumph, +1,247

15º Niki Tuuli (FIN), Ducati, +1,407

16º Niccolo Antonelli (I), Ducati, +1,453

17º Yeray Ruiz (E), Yamaha, +1,593

18º Marcel Brenner (CH), Kawasaki, +1,690

19º John McPhee (GB), Triumph, +1,698

20º Tom Toparis (AUS), Yamaha, +2,302

21º Ondrej Vostatek (CZ), Triumph, +2,311

22º Krittapat Keankum (T), Yamaha, +3,221

23º Kaito Toba (J), Honda, +3,376

24º Khairul Idham Pawi (MAL), Honda, +3,535

25º Hikari Okubo (J), Kawasaki, sem tempo

26º Oliver Bayliss (AUS), Ducati, sem tempo