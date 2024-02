Phillip Island, Superpole : Marcel Schrötter troisième !

Le championnat du monde Supersport 2024 à Phillip Island débute par la pole position du pilote Ducati Adrian Huertas. Troisième sur la grille de départ, Marcel Schrötter (MV Agusta) est bien placé pour la première course.

Dans le championnat du monde Supersport 2024, il n'y aura plus qu'une seule séance d'essais libres le vendredi, suivie de la Superpole. Toutefois, les qualifications dureront 40 minutes, comme l'ancienne FP2. Les pilotes s'occupent donc la plupart du temps des réglages de course de leurs motos et ne partent à la chasse au temps que dans les dernières minutes.

En théorie, car la météo s'est dégradée par rapport aux essais de lundi. Il faisait nettement plus frais, il y avait du vent et des nuages sombres s'étendaient sur le circuit - il avait déjà plu le matin.

Le premier temps au tour de la Superpole a été réalisé par Marcel Schrötter lors de son premier tour de piste avec sa MV Agusta F3 800 en 1:32,382 min. Seul le pilote Ducati Adrian Huertas a réalisé un tour plus rapide en 1:31,934 min sur le circuit de Phillip Island. Il n'a pas fallu attendre longtemps pour voir les premières chutes : avec Jorge Navarro (Triumph) et Glenn van Straalen (Yamaha), deux pilotes se sont déjà retrouvés sur le nez dans les dix premières minutes.

Huertas a commencé son deuxième run avec un nouveau meilleur temps en 1:31,519 min, ce qui signifie que l'Espagnol était déjà 0,4 sec plus rapide que Stefano Manzi (Yamaha) lors de la première séance d'essais. Le record de la piste établi par Andrea Locatelli en 2020 en 1:32,176 min était donc déjà largement battu. Mais à ce moment-là, la Superpole durait encore 25 minutes !

Peu après, la MV Agusta de Bahattin Sofuoglu était dans les graviers - le jeune Turc roulait derrière son coéquipier bavarois.

Après 25 minutes, une pluie fine s'est mise à tomber et il était impossible d'améliorer davantage les temps. La plupart des pilotes attendaient dans le box, seuls quelques-uns sont allés sur la piste pour une visite.

Mais la Superpole n'était pas encore décidée, comme l'a prouvé Yari Montella à dix minutes de la fin en 1:31,831 min, puis en 1:31,566 min. Tous les pilotes se sont alors précipités sur la piste pour une dernière tentative. Schrötter était le troisième pilote à graver un temps inférieur à 1:32 min sur l'asphalte.

C'est finalement le pilote d'Aruba Huertas qui a remporté la première séance de superpole de la nouvelle saison avec un temps de 1:31,407 min. Lors de son deuxième tour, l'Espagnol a chuté. Les drapeaux jaunes ont empêché certains pilotes d'effectuer leur tour rapide et la pluie a fait son apparition. Montella s'est assuré la deuxième place sur la grille. La première ligne est complétée par Marcel Schrötter, qui a amélioré son temps de 1:31,819 min.

La deuxième ligne est composée des pilotes Yamaha Manzi (Ten Kate), Valentin Debise (Evan Bros) et Lucas Mahias (GMT94). Jorge Navarro a placé la meilleure Triumph en neuvième position sur la grille de départ, tandis que Can Öncü a assuré le meilleur résultat Kawasaki en douzième position. L'ancien pilote de Moto3 Kaito Toba a placé la meilleure Honda en 22e position sur la grille de départ.

Le Suisse Marcel Brenner s'est classé 18e sur la grille de départ avec 2,2 secondes de retard.