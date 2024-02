Phillip Island, Superpole: Marcel Schrötter terzo!

Il Campionato Mondiale Supersport 2024 a Phillip Island inizia con la pole del pilota Ducati Adrian Huertas. Terzo in griglia, Marcel Schrötter (MV Agusta) è ben posizionato per la prima gara.

Nel Campionato del Mondo Supersport 2024 ci sarà una sola sessione di prove libere il venerdì, seguita dalla Superpole. Tuttavia, le qualifiche dureranno 40 minuti come le precedenti FP2. Ciò significa che i piloti passeranno la maggior parte del tempo a preparare le moto per la gara e andranno a caccia di tempi solo negli ultimi minuti.

In teoria, perché il tempo è peggiorato rispetto alla prova di lunedì. Faceva molto più fresco, c'era vento e nuvole scure si aggiravano sul circuito di gara - aveva già piovuto in mattinata.

Il primo tempo serio della Superpole è stato fatto segnare da Marcel Schrötter nel suo primo giro volante con la sua MV Agusta F3 800 in 1:32.382 min. Solo il pilota Ducati Adrian Huertas ha girato più velocemente sul circuito di Phillip Island in 1:31.934 min. Non c'è stato molto da aspettare per le prime cadute: due piloti, Jorge Navarro (Triumph) e Glenn van Straalen (Yamaha), erano già sul muso nei primi dieci minuti.

Huertas ha iniziato il suo secondo run con un nuovo miglior tempo di 1:31.519 minuti, che era già 0,4 secondi più veloce di Stefano Manzi (Yamaha) nella prima sessione. Il record della pista di Andrea Locatelli del 2020, 1:32.176 minuti, è stato così già ampiamente scalzato. Ma a questo punto, la Superpole era ancora lontana 25 minuti!

Poco dopo, la MV Agusta di Bahattin Sofuoglu è finita nella ghiaia: il giovane turco era dietro al suo compagno di squadra bavarese.

Dopo 25 minuti, una leggera pioggia ha reso impossibile un ulteriore miglioramento del tempo. La maggior parte dei piloti ha atteso ai box, mentre solo alcuni sono scesi in pista per un giro di controllo.

Tuttavia, la Superpole non era ancora decisa, come ha dimostrato in modo impressionante Yari Montella a dieci minuti dalla fine in 1:31.831 minuti e poi in 1:31.566 minuti. Ora tutti i piloti sono scesi in pista per un ultimo tentativo. Schrötter è stato il terzo corridore a segnare un tempo inferiore a 1:32 minuti.

Alla fine, il pilota di Aruba Huertas ha deciso la prima sessione di Superpole della nuova stagione a suo favore con un 1:31.407 minuti. Lo spagnolo è caduto al secondo giro. Le bandiere gialle hanno annullato i giri veloci di alcuni piloti e la pioggia è tornata a cadere. Montella si è assicurato la posizione 2 in griglia. La prima fila è stata completata da Marcel Schrötter, che si è migliorato fino a 1:31.819 min.

La seconda fila è composta dai piloti Yamaha Manzi (Ten Kate), Valentin Debise (Evan Bros) e Lucas Mahias (GMT94). La migliore Triumph è stata quella di Jorge Navarro al nono posto in griglia, con Can Öncü al dodicesimo posto per il miglior risultato della Kawasaki. L'ex pilota della Moto3 Kaito Toba ha ottenuto la migliore Honda al 22° posto in griglia.

Lo svizzero Marcel Brenner si è piazzato a 2,2 secondi di distanza, al 18° posto in griglia.