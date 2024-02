Phillip Island, Superpole: Marcel Schrötter em terceiro!

O Campeonato do Mundo de Supersport 2024 em Phillip Island começa com a pole para o piloto da Ducati Adrian Huertas. Terceiro na grelha, Marcel Schrötter (MV Agusta) está bem posicionado para a primeira corrida.

No Campeonato do Mundo de Supersport de 2024, haverá apenas uma sessão de treinos livres na sexta-feira, seguida da Superpole. No entanto, a qualificação terá uma duração de 40 minutos, tal como no FP2 anterior. Isto significa que os pilotos passam a maior parte do tempo a preparar as suas motos para a corrida e só vão à caça de tempos nos últimos minutos.

Teoricamente, porque o tempo tinha-se deteriorado em comparação com o teste de segunda-feira. Estava muito mais fresco, ventoso e nuvens negras pairavam sobre a pista de corrida - já tinha chovido de manhã.

A primeira volta séria da Superpole foi efectuada por Marcel Schrötter na sua primeira volta com a sua MV Agusta F3 800 em 1:32.382 min. Apenas o piloto da Ducati Adrian Huertas deu uma volta mais rápida ao Circuito de Phillip Island em 1:31.934 min. Não houve muito tempo para esperar pelas primeiras quedas: dois pilotos, Jorge Navarro (Triumph) e Glenn van Straalen (Yamaha), já estavam no nariz nos primeiros dez minutos.

Huertas começou a sua segunda corrida com um novo melhor tempo de 1:31.519 minutos, que já era 0,4 segundos mais rápido que Stefano Manzi (Yamaha) na primeira sessão. O recorde da pista de Andrea Locatelli de 2020, de 1:32.176 minutos, já estava bem abaixo. Mas nesta altura, ainda faltavam 25 minutos para a Superpole!

Um pouco mais tarde, a MV Agusta de Bahattin Sofuoglu estava na gravilha - o jovem turco seguia atrás do seu companheiro de equipa bávaro.

Ao fim de 25 minutos, começou a chover e era impossível melhorar o tempo. A maioria dos pilotos esperou nas boxes, apenas alguns foram para a pista para dar uma vista de olhos.

No entanto, a Superpole ainda não estava decidida, como Yari Montella provou de forma impressionante dez minutos antes do final em 1:31.831 minutos e depois em 1:31.566 minutos. Agora, todos os pilotos entraram na pista para uma última tentativa. Schrötter foi o terceiro piloto a registar um tempo abaixo de 1:32 minutos.

No final, o piloto de Aruba, Huertas, decidiu a primeira sessão de Superpole da nova época a seu favor com um tempo de 1:31.407 minutos. O espanhol caiu na sua segunda volta. As bandeiras amarelas anularam as voltas rápidas de alguns pilotos e a chuva voltou a cair. Montella garantiu a posição 2 da grelha. A primeira linha foi completada por Marcel Schrötter, que melhorou para 1:31.819 min.

A segunda linha da grelha é composta pelos pilotos Yamaha Manzi (Ten Kate), Valentin Debise (Evan Bros) e Lucas Mahias (GMT94). O melhor Triumph foi Jorge Navarro em nono lugar na grelha, com Can Öncü em décimo segundo para o melhor resultado da Kawasaki. O antigo piloto de Moto3 Kaito Toba colocou a melhor Honda no 22º lugar da grelha.

O suíço Marcel Brenner ficou 2,2 segundos atrás, no 18º lugar da grelha.