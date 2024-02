Marcel Schrötter (3º): "Destacan tres personas"

Del jueves al viernes, las temperaturas en Phillip Island se redujeron a la mitad; hoy no se superaron los 17 grados centígrados. Los cielos nublados también provocaron que lloviera en repetidas ocasiones, aunque no de forma intensa y siempre sólo temporalmente.

Tras la sesión de entrenamientos libres de 40 minutos del viernes por la mañana, los pilotos de Supersport pasaron directamente a la clasificación por la tarde. Como la Superpole también dura 40 minutos, los pilotos pueden utilizar dos tercios de ella como segunda sesión de entrenamientos libres antes de salir a la caza de los tiempos.



Como se esperaba lluvia a cada minuto, el momento adecuado para la vuelta rápida era crucial.



"En esta situación, fui a tope durante 40 minutos", sonrió Schrötter en el encuentro con SPEEDWEEK.com. "No sabías cuándo habría más o menos lluvia o viento. Y teníamos suficientes neumáticos traseros para llevar uno nuevo cada vez que salíamos. Y con el flag-to-flag (parada obligatoria en boxes con cambio de neumáticos, el autor), nadie tenía que trabajar en el ritmo de carrera. En cada salida, nos esforzábamos por dar tres, cuatro o más vueltas lo más rápido posible. Gracias al test del lunes, estábamos relativamente bien preparados".



Adrián Huertas se ha clasificado en su primera pole position como sucesor del campeón del mundo Nicolo Bulega en el equipo Aruba.it Ducati, Yari Montella (Barni Spark Ducati) ha sido segundo en la parrilla, mientras que Schrötter, tercero, ha perdido 0.415 segundos.



"En una situación normal, utilizaremos la mitad de los 40 minutos de la Superpole como entrenamientos libres y trabajaremos en la puesta a punto para la carrera", dijo el bávaro. "También puedes ir a la caza del tiempo justo al principio, todo el mundo lo hace al final. Luego hay banderas amarillas y tienes la mugre. Cada uno tiene que decidir por sí mismo cuándo es mejor. También puedes fijar un tiempo, luego trabajar y después volver a ir a la caza de tiempos. Hay que esperar y ver cuál es la situación".



¿Dónde se ve Schrötter en las carreras del sábado y el domingo, que empiezan ambas a las 4.30 CET? "En términos de ritmo, no estamos entre los dos primeros", dijo Marcel. "En el test, hubo tres personas que destacaron por su ritmo, mientras que todos los demás en el grupo de cabeza sólo dieron unas pocas vueltas rápidas. En las carreras será parecido. Hemos mejorado 0,4 segundos con respecto a los entrenamientos, lo cual es bastante. Pero aún no es suficiente".



Los tres favoritos mencionados son Huertas, Montella y Manzi.