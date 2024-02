Marcel Schrötter (3e) : "Trois personnes sortent du lot".

Entre jeudi et vendredi, les températures ont diminué de moitié sur Phillip Island, ne dépassant jamais les 17 degrés Celsius aujourd'hui. Le ciel nuageux a également laissé tomber de la pluie à plusieurs reprises, même si elle n'était pas forte et toujours temporaire.

Après les 40 minutes d'essais libres du vendredi matin, les pilotes Supersport sont passés directement à la séance de qualification l'après-midi. Comme la Superpole dure également 40 minutes, les pilotes peuvent en utiliser les deux tiers comme deuxième entraînement libre avant de partir à la chasse aux temps.



Comme il fallait s'attendre à de la pluie toutes les minutes, le bon timing pour le meilleur tour était décisif.



"Dans cette situation, j'ai accéléré à fond pendant 40 minutes", a souri Schrötter lors de sa rencontre avec SPEEDWEEK.com. "On ne savait pas quand il y aurait plus ou moins de pluie ou de vent. Et nous avions suffisamment de pneus arrière pour en prendre un nouveau à chaque sortie. Et avec le flag-to-flag (arrêt obligatoire au stand avec changement de pneus - l'auteur), personne n'avait à travailler sur le rythme de la course. A chaque sortie, nous avons essayé de faire trois, quatre tours ou plus le plus vite possible. Grâce au test de lundi, nous étions relativement bien préparés".



Adrian Huertas s'est qualifié pour sa première pole position en tant que successeur du champion du monde Nicolo Bulega au sein du team Aruba.it Ducati, Yari Montella (Barni Spark Ducati) est deuxième sur la grille de départ, tandis que Schrötter, troisième, a perdu 0,415 sec.



"Dans une situation normale, nous allons utiliser la moitié des 40 minutes de la superpole comme entraînement libre et travailler pour les réglages de course", a décrit le Bavarois. "On peut aussi aller à la chasse au temps dès le début, tout le monde le fait à la fin. Ensuite, il y a des drapeaux jaunes et on se retrouve dans la merde. Chacun doit réfléchir pour lui-même au meilleur moment. On peut aussi fixer un temps, puis travailler et repartir à la chasse aux temps. Il faut alors attendre la situation du moment".



Où Schrötter se voit-il dans les courses de samedi et dimanche, dont le départ sera donné à 4h30 CET ? "En termes de rythme, nous ne sommes pas dans les deux premiers", répond Marcel. "Lors des essais, trois personnes se sont distinguées par leur rythme, tous les autres membres du groupe de tête n'ont réalisé que quelques tours rapides. Ce sera la même chose en course. Nous avons progressé de 0,4 seconde par rapport au test, c'est déjà pas mal. Mais ce n'est pas encore suffisant".



Les trois favoris évoqués sont Huertas, Montella et Manzi.