Marcel Schrötter (3°): "Tre persone si distinguono".

Da giovedì a venerdì le temperature a Phillip Island si sono dimezzate, oggi non si sono mai superati i 17 gradi centigradi. Il cielo nuvoloso ha anche fatto sì che la pioggia cadesse ripetutamente, anche se non in modo intenso e sempre solo temporaneamente.

Dopo la sessione di prove libere di 40 minuti del venerdì mattina, i piloti della Supersport sono passati direttamente alle qualifiche del pomeriggio. Poiché anche la Superpole dura 40 minuti, i piloti possono utilizzarne due terzi come seconda sessione di prove libere prima di andare a caccia di tempi.



Poiché la pioggia era prevista ogni minuto, era fondamentale trovare il giusto tempismo per il giro più veloce.



"In questa situazione, sono andato a tutto gas per 40 minuti", ha sorriso Schrötter durante l'incontro con SPEEDWEEK.com. "Non si sapeva quando ci sarebbe stata più o meno pioggia o vento. E avevamo abbastanza pneumatici posteriori da poterne prendere uno nuovo ogni volta che uscivamo. E con il flag-to-flag (sosta obbligatoria ai box con cambio gomme - l'autore), nessuno ha dovuto lavorare sul ritmo di gara. A ogni uscita, abbiamo cercato di fare tre, quattro o più giri il più velocemente possibile. Grazie al test di lunedì, eravamo relativamente ben preparati".



Adrian Huertas si è qualificato per la sua prima pole position come successore del campione del mondo Nicolo Bulega nel team Aruba.it Ducati, Yari Montella (Barni Spark Ducati) era secondo in griglia, mentre Schrötter in terza posizione ha perso 0,415 secondi.



"In una situazione normale, utilizzeremo metà dei 40 minuti di Superpole come prove libere e lavoreremo sull'assetto da gara", ha detto il bavarese. "Si può anche andare a caccia di tempi all'inizio, tutti lo fanno alla fine. Poi ci sono le bandiere gialle e c'è il pasticcio. Ognuno deve decidere da solo quando è meglio. Si può anche stabilire un tempo, poi lavorare e poi andare di nuovo a caccia di tempi. Bisogna aspettare e vedere qual è la situazione".



Come si vede Schrötter nelle gare di sabato e domenica, che inizieranno entrambe alle 4.30 CET? "In termini di ritmo, non siamo tra i primi due", ha detto Marcel. "Nei test c'erano tre persone che si sono distinte per il loro ritmo, mentre tutti gli altri del gruppo di testa hanno fatto solo qualche giro veloce. Sarà così anche in gara. Abbiamo migliorato di 0,4 secondi rispetto al test, il che è già qualcosa. Ma non è ancora abbastanza".



I tre favoriti citati sono Huertas, Montella e Manzi.