Marcel Schrötter (3º): "Três pessoas destacam-se"

De quinta para sexta-feira, as temperaturas em Phillip Island baixaram para metade, não tendo hoje ultrapassado os 17 graus Celsius. O céu nublado também fez com que a chuva caísse repetidamente, embora não muito forte e sempre apenas temporariamente.

Após a sessão de 40 minutos de treinos livres na manhã de sexta-feira, os pilotos das Supersport foram diretamente para a qualificação durante a tarde. Como a Superpole também dura 40 minutos, os pilotos podem usar dois terços dela como uma segunda sessão de treinos livres antes de irem à caça de tempos.



Como se esperava chuva a cada minuto, o momento certo para a volta mais rápida era crucial.



"Nesta situação, andei a todo o gás durante 40 minutos", sorriu Schrötter no encontro com o SPEEDWEEK.com. "Não se sabia quando é que ia haver mais ou menos chuva ou vento. E tínhamos pneus traseiros suficientes para usar um novo de cada vez que saíamos. E com o flag-to-flag (paragem obrigatória nas boxes com mudança de pneus - o autor), ninguém teve de trabalhar no ritmo da corrida. Em cada saída, esforçávamo-nos por fazer três, quatro ou mais voltas o mais rápido possível. Graças ao teste de segunda-feira, estávamos relativamente bem preparados".



Adrian Huertas qualificou-se para a sua primeira pole position como sucessor do campeão do mundo Nicolo Bulega na equipa Aruba.it Ducati, Yari Montella (Barni Spark Ducati) foi o segundo na grelha, enquanto Schrötter em terceiro perdeu 0,415 segundos.



"Numa situação normal, vamos usar metade dos 40 minutos da Superpole como treinos livres e trabalhar na configuração da corrida", disse o bávaro. "Também se pode ir à caça de tempo logo no início, toda a gente o faz no final. Depois há bandeiras amarelas e temos a confusão. Cada um tem de decidir por si quando é que é melhor. Também se pode marcar um tempo, depois trabalhar e voltar a procurar tempos. Há que esperar e ver qual é a situação".



Como é que Schrötter se vê nas corridas de sábado e domingo, que começam às 4h30 CET? "Em termos de ritmo, não estamos entre os dois primeiros", disse Marcel. "No teste, houve três pessoas que se destacaram com o seu ritmo, enquanto todos os outros no grupo da frente fizeram apenas algumas voltas rápidas. Será semelhante nas corridas. Melhorámos 0,4 segundos em relação ao teste, o que é bastante. Mas ainda não é suficiente".



Os três favoritos mencionados são Huertas, Montella e Manzi.