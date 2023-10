Horst Saiger : Rendez-vous au garage et liquidation des stocks

Après avoir pris sa retraite, le coureur routier Horst Saiger dissout son atelier à Oberriet/Suisse - avec barbecue, musique live, projection de films et vente d'outils et de souvenirs.

"Une petite fête d'adieu", voilà ce qu'annonce Horst Saiger pour le samedi 4 novembre et le dimanche 5 novembre dans son atelier d'Oberriet/Suisse. Le samedi matin, les choses commencent à 10 heures avec des discussions sur l'essence et la vente, à midi, il y aura des saucisses grillées et à partir de 15 heures, Franky grattera les cordes de sa guitare. À 18 heures, Saiger présentera l'œuvre de sa vie, le film "Une vie - une passion", qui retrace sa vie de pilote de course, avec tous ses moments forts et ses coups bas, le tout assaisonné de l'humour inimitable de Saiger.

Le dimanche, la vente et le rangement débuteront à 10 heures, et Saiger souhaite que ce chapitre soit clos à 15 heures. Des outils, des combinaisons en cuir et des souvenirs de l'époque où Saiger courait activement seront vendus. "Je vais également offrir de nombreux objets et je vais faire don d'une partie des recettes à la Joey Dunlop Foundation", explique Saiger.