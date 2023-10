Horst Saiger: Riunione e vendita di garage

Horst Saiger annuncia una "piccola festa d'addio" per sabato 4 e domenica 5 novembre nel suo laboratorio di Oberriet/Svizzera. Sabato mattina, la festa inizia alle 10.00 con le chiacchiere sulla benzina e la vendita, a mezzogiorno ci saranno salsicce alla griglia e dalle 15.00 Franky strimpellerà la sua chitarra. Alle 18 Saiger proietterà una sorta di opera della sua vita, il film "One Life - One Passion", che documenta la sua vita agonistica con tutti gli alti e i bassi, conditi con l'inimitabile umorismo di Saiger.

Domenica, la vendita e lo sgombero inizieranno alle 10.00 e alle 15.00 Saiger vuole chiudere questo capitolo. Verranno venduti attrezzi, tute in pelle e souvenir dell'attività agonistica di Saiger. "Regalerò anche molte cose e donerò parte del ricavato alla Fondazione Joey Dunlop", dice Saiger.