Horst Saiger: Encontro e venda de garagem

O piloto de estrada Horst Saiger dissolve a sua oficina em Oberriet/Suíça após a reforma - com um churrasco, música ao vivo, projeção de filmes e venda de ferramentas e recordações.

por Rolf Lüthi - Automatic translation from German

Horst Saiger anuncia uma "pequena festa de despedida" para sábado, 4 de novembro, e domingo, 5 de novembro, na sua oficina em Oberriet/Suíça. No sábado de manhã, a festa começa às 10h00 com palestras e vendas de gasolina, ao meio-dia haverá salsichas grelhadas e a partir das 15h00 Franky estará a tocar a sua guitarra. Às 18h00, Saiger apresentará algo como a obra da sua vida, o filme "Uma Vida - Uma Paixão", que documenta a sua vida nas corridas, incluindo todos os pontos altos e baixos, temperados com o humor inimitável de Saiger.

No domingo, as vendas e a limpeza começam às 10h00 e às 15h00 Saiger quer encerrar este capítulo. Serão vendidas ferramentas, fatos de cabedal e recordações dos tempos em que Saiger esteve ativo nas corridas. "Também vou oferecer muitas coisas e doar parte das receitas à Fundação Joey Dunlop", diz Saiger.