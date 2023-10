Éxitos de Schafzahl, Tritscher, Melzer y Ulbel

A lo largo de la temporada, el austriaco Hannes Schafzahl se batió en duelo con el checo Michal Filla por el título en la categoría de Superbike. Para sorpresa del piloto de Ducati, el de Yamaha demostró ser un rival tenaz. "Esta temporada tenía el motor de mi moto puesto a punto por YART, así que al menos podía seguir a Michal a rebufo. Ya no era la víctima como en los años anteriores", contó el padre de un hijo.

Demostró que sabía utilizar el material mejorado en la carrera en el Pannonia Ring, donde también fue capaz de batir el récord de vuelta en su victoria en la primera carrera. "El equipo Filla reaccionó ante este resultado. En el primer fin de semana de Rijeka, el piloto italiano del Campeonato del Mundo de Supersport Yari Montella fue contratado para arrebatarme puntos. No suficiente con eso, para los dos últimos eventos Filla se subió a una moto del Campeonato del Mundo".

En la carrera final, disputada en el antiguo circuito del Gran Premio, cerca de la ciudad portuaria croata de Rijeka, Schafzahl aún tenía una oportunidad de arrebatarle el título a su rival, superior mecánicamente. En la sesión de clasificación, que se disputó bajo la lluvia, el propietario de un taller de reparación de coches, de 44 años, demostró una vez más su potencial al volante y dejó a Filla atrás por casi un segundo.

En las carreras propiamente dichas, el piloto del equipo Ratezi tuvo menos suerte. "En la primera carrera, el embrague me falló y pude acabar tercero. En la segunda carrera probamos algunas cosas en el motor y en la moto de cara a la próxima temporada, que resultaron ser erróneas. No obstante, estoy más que satisfecho con el subtítulo. El año que viene volveremos a atacar, porque cuando las cosas van tan bien, no puedes parar".

También hubo cosas positivas desde la perspectiva austriaca lejos de la categoría reina. La categoría Superstock 1000 estuvo dominada por los pilotos rojiblancos. Con sus dos victorias en carrera, Max Melzer (Yamaha) pudo desbancar en la última tirada al piloto de BMW Martin Tritscher del segundo puesto de la clasificación general, quien pudo consolarse con el título de Campeón de Europa de la Copa FIM Superstock 1000. Su compatriota Lennart Ulbel (Honda) terminó el Campeonato de Europa en segunda posición.