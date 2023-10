Succès pour Schafzahl, Tritscher, Melzer et Ulbel

Toute la saison, l'Autrichien Hannes Schafzahl s'est battu en duel avec le Tchèque Michal Filla pour le titre dans la catégorie Superbike. A la surprise du pilote Ducati, le pilote Yamaha s'est révélé être un adversaire coriace. "Cette saison, j'ai fait régler le moteur de ma moto par le YART, ce qui m'a permis de suivre Michal au moins dans le sillage du vent. Je n'étais plus la victime que j'étais les années précédentes", a raconté le père d'un fils.

Il a prouvé qu'il savait utiliser le matériel amélioré lors de la course sur le Pannonia Ring, où il a également battu le record du tour lors de sa victoire dans la première course. "L'équipe de Filla a réagi à ce résultat. Pour le premier week-end de Rijeka, le pilote italien du championnat du monde Supersport Yari Montella a été engagé pour me voler des points. Comme si cela ne suffisait pas, Filla a été placé sur une moto de championnat du monde pour les deux derniers événements".

Lors de la finale sur l'ancien circuit du Grand Prix, près de la ville portuaire croate de Rijeka, Schafzahl avait encore la possibilité de contester le titre à son adversaire, supérieur en termes de machines. Lors des essais chronométrés, qui se sont déroulés dans des conditions humides, le propriétaire d'un garage automobile âgé de 44 ans a pu montrer une nouvelle fois son potentiel de pilote en devançant Filla de près d'une seconde.

Lors des courses elles-mêmes, le pilote de l'équipe Ratezi a eu moins de chance. "Dans la première course, l'embrayage m'a lâché et j'ai réussi à terminer troisième. Lors de la deuxième course, nous avons essayé des choses sur le moteur et la moto en vue de la prochaine saison, mais cela s'est avéré faux. Je suis néanmoins plus que satisfait de ce titre de vice-champion. L'année prochaine, on attaquera encore une fois, car quand ça marche aussi bien, on ne peut pas s'arrêter".

En dehors de la catégorie reine, il y a également eu des choses positives à annoncer du point de vue autrichien. La catégorie Superstock 1000 était entièrement placée sous le signe des pilotes rouge-blanc-rouge. Grâce à ses deux victoires de manche, Max Melzer (Yamaha) a encore pu déloger le pilote BMW Martin Tritscher de la deuxième place du classement général lors de la dernière empreinte, ce dernier pouvant se consoler avec le titre européen de la Coupe FIM Superstock 1000. Son compatriote Lennart Ulbel (Honda) a quant à lui terminé le championnat européen à la deuxième place.