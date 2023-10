Successi per Schafzahl, Tritscher, Melzer e Ulbel

Per tutta la stagione, l'austriaco Hannes Schafzahl ha duellato con il ceco Michal Filla per il titolo nella classe Superbike. Con grande sorpresa del pilota Ducati, il pilota Yamaha si è dimostrato un avversario ostinato. "In questa stagione ho fatto mettere a punto il motore della mia moto da YART, così ho potuto almeno tenere il passo di Michal in scia. Non ero più la vittima come negli anni precedenti", ha raccontato il padre di un figlio.

Ha dimostrato di saper usare il materiale migliorato nella gara sull'anello di Pannonia, dove è stato anche in grado di battere il record sul giro nella sua vittoria nella prima gara. "Il team Filla ha reagito a questo risultato. Nel primo weekend di Rijeka, il pilota del Campionato Italiano Supersport Yari Montella è stato ingaggiato per strapparmi dei punti. Non bastasse, per gli ultimi due eventi Filla è stato messo in sella a una moto del Campionato del Mondo".

Nella finale sull'ex circuito del Gran Premio vicino alla città portuale croata di Rijeka, c'era ancora una possibilità per Schafzahl di rubare il titolo al suo avversario meccanicamente superiore. Nelle qualifiche, svoltesi in condizioni di bagnato, il 44enne proprietario di un'autofficina è riuscito a dimostrare ancora una volta il suo potenziale di guida, staccando Filla di quasi un secondo.

Nelle gare vere e proprie, il pilota del team Ratezi è stato meno fortunato. "Nella prima gara, la frizione mi ha abbandonato e sono riuscito a finire terzo. Nella seconda gara abbiamo provato alcune cose sul motore e sulla moto in vista della prossima stagione, che si sono rivelate sbagliate. Tuttavia, sono più che soddisfatto del vice titolo. L'anno prossimo attaccheremo ancora, perché quando le cose vanno così bene non ci si può fermare".

Anche dal punto di vista austriaco ci sono state cose positive da segnalare al di fuori della classe regina. La categoria Superstock 1000 è stata dominata dai piloti rosso-bianco-rossi. Con le sue due vittorie di gara, Max Melzer (Yamaha) è stato in grado di spodestare il pilota BMW Martin Tritscher dal secondo posto nella classifica generale nell'ultima stampa, che ha potuto consolarsi con il titolo di Campione Europeo nella FIM Superstock 1000 Cup. Il suo connazionale Lennart Ulbel (Honda) ha concluso il Campionato europeo al secondo posto.