Sucessos de Schafzahl, Tritscher, Melzer e Ulbel

Durante toda a temporada, o austríaco Hannes Schafzahl duelou com o checo Michal Filla pelo título na classe Superbike. Para surpresa do piloto da Ducati, o piloto da Yamaha provou ser um adversário obstinado. "Esta época tive o motor da minha mota afinado pela YART, por isso consegui pelo menos acompanhar o Michal no slipstream. Deixei de ser a vítima como nos anos anteriores", contou o pai de um filho.

Ele provou que sabia como utilizar o material melhorado na corrida no Pannonia Ring, onde também foi capaz de bater o recorde de volta na sua vitória na primeira corrida. "A equipa Filla reagiu a este resultado. No primeiro fim de semana de Rijeka, o piloto italiano do Campeonato do Mundo de Supersport, Yari Montella, foi contratado para me roubar pontos. Não bastasse isso, para os dois últimos eventos, a Filla foi colocada numa moto do Campeonato do Mundo."

Na final, no antigo circuito do Grande Prémio, perto da cidade portuária croata de Rijeka, ainda havia uma oportunidade para Schafzahl roubar o título ao seu adversário mecanicamente superior. Na qualificação, que decorreu sob condições de chuva, o proprietário de uma oficina de reparação automóvel, de 44 anos, conseguiu mostrar mais uma vez o seu potencial de condução, deixando Filla para trás por quase um segundo.

Nas corridas, o piloto da equipa Ratezi teve menos sorte. "Na primeira corrida, a embraiagem deixou-me ficar mal e consegui terminar em terceiro. Na segunda corrida, experimentámos algumas coisas no motor e na moto com vista à próxima época, que se revelaram erradas. No entanto, estou mais do que satisfeito com o vice-campeonato. No próximo ano vamos atacar novamente, porque quando as coisas estão a correr tão bem, não se pode parar".

Também houve coisas positivas a relatar de uma perspetiva austríaca fora da classe rainha. A categoria Superstock 1000 foi dominada pelos pilotos vermelho-branco-vermelho. Com as suas duas vitórias em corrida, Max Melzer (Yamaha) conseguiu derrubar o piloto da BMW, Martin Tritscher, do segundo lugar da classificação geral na última etapa, que se pode consolar com o título do Campeonato Europeu na Taça FIM Superstock 1000. O seu compatriota Lennart Ulbel (Honda) terminou o Campeonato da Europa em segundo lugar.