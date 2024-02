Falta de motivación: Wolfgang Gammer (43) abandona

Wolfgang Gammer es una de las figuras más pintorescas del motociclismo austriaco. El piloto de Alta Austria ha sido capaz de reunir a su alrededor a un gran número de aficionados en el pasado. Tras ser derrotado únicamente por el expiloto mundialista Andreas Meklau en el Campeonato Austriaco de Superbikes en 2013, descubrió su amor por las carreras de montaña, donde rápidamente se convirtió en un piloto ganador.

En particular, los duelos que mantuvo con su compañero de equipo y amigo de Heating Factory, Andreas Gangl, hicieron las delicias de los aficionados a las carreras. De 2015 a 2018, el piloto de BMW siempre tuvo la sartén por el mango en la subida a la colina de Landshaag, donde ganó el título general cuatro veces consecutivas. En la batalla por la corona del campeonato, sin embargo, se alternaron regularmente, y el título fue para Gammer en 2016, 2018 y 2022.

El afable favorito del público de Seebach, cerca de Eferding, que es a la vez respetado y querido por sus rivales por su carácter afable, celebró su mayor éxito en 2018 cuando ganó el título del Campeonato Europeo de Montaña en la categoría de Superbike.

Apenas dos días después de su 43 cumpleaños y unas semanas antes de la primera prueba del Campeonato Austriaco de Montaña, Gammer sorprendió a su comunidad al anunciar su retirada: "Como no he podido motivarme adecuadamente en los últimos años, he decidido no competir en Landshaag este año."

"Para dos eventos al año en los últimos cinco años, hay demasiado valor parado, ¡así que voy a vender las motos! Así que, si alguien necesita algo rápido y capaz de ganar, ¡que se ponga en contacto! También se venden neumáticos, calentadores de neumáticos, llantas, etc. Gracias a todos los que me han apoyado y patrocinado tan activamente en mi carrera. Ahora me concentraré en el kickboxing y en conducir un descapotable".