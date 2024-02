Manque de motivation : Wolfgang Gammer (43) démissionne

Wolfgang Gammer est l'une des figures les plus brillantes du sport motocycliste autrichien. Par le passé, l'Autrichien de Haute-Autriche a su rassembler une foule de fans autour de lui. Après n'avoir été battu que par l'ancien pilote de championnat du monde Andreas Meklau dans le championnat autrichien de Superbike en 2013, il s'est découvert une passion pour les courses de montagne, où il est rapidement devenu un pilote gagnant.

Ce sont surtout les duels qu'il livrait avec son coéquipier et ami de Heating Factory, Andreas Gangl, qui ravissaient les fans de course. De 2015 à 2018, le pilote BMW a toujours eu le dessus lors de la course de côte de Landshaag, où il a remporté quatre fois de suite la victoire finale. En revanche, ils se sont régulièrement relayés pour la couronne de champion, le titre revenant à Gammer en 2016, 2018 et 2022.

Le plus grand succès de l'homme affable de Seebach près d'Eferding, respecté et apprécié de ses concurrents pour son caractère affable, a sans doute été sa victoire en 2018 au championnat d'Europe de la montagne dans la catégorie Superbike.

Deux jours seulement après son 43e anniversaire et quelques semaines avant la première épreuve du championnat autrichien de montagne, Gammer a choqué sa communauté en annonçant sa retraite : "Comme je n'arrivais plus à me motiver correctement ces dernières années, j'ai décidé de ne plus prendre le départ à Landshaag cette année".

"Pour deux manifestations par an au cours des cinq dernières années, il y a tout simplement trop de valeur qui traîne, c'est pourquoi je vais vendre les motos ! Donc, si quelqu'un a besoin de quelque chose de rapide et de victorieux, qu'il n'hésite pas à se manifester ! Les pneus, les chauffe-pneus, les jantes, etc. sont également à vendre. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu et sponsorisé tout au long de ma carrière. Je vais maintenant me concentrer sur le kickboxing et la conduite d'une décapotable".