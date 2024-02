Mancanza di motivazione: Wolfgang Gammer (43) si licenzia

Wolfgang Gammer è una delle figure più colorate del motociclismo austriaco. In passato, l'Alta Austria ha saputo raccogliere attorno a sé un gran numero di fan. Dopo essere stato battuto solo dall'ex pilota del campionato mondiale Andreas Meklau nel campionato austriaco Superbike nel 2013, ha scoperto il suo amore per le corse in montagna, dove si è rapidamente trasformato in un pilota vincente.

In particolare, i duelli con il suo compagno di squadra Heating Factory e amico Andreas Gangl hanno entusiasmato gli appassionati di corse. Dal 2015 al 2018, il pilota BMW ha sempre avuto la meglio sulla salita di Landshaag, dove ha vinto il titolo assoluto per quattro volte consecutive. Nella lotta per la corona del campionato, tuttavia, i due si sono alternati regolarmente, con il titolo che è andato a Gammer nel 2016, 2018 e 2022.

L'affabile beniamino del pubblico di Seebach, vicino a Eferding, rispettato e amato dai suoi rivali per il suo carattere affabile, ha celebrato il suo più grande successo nel 2018, quando ha vinto il titolo del Campionato Europeo di Velocità in Salita nella classe Superbike.

Solo due giorni dopo il suo 43° compleanno e poche settimane prima del primo evento del Campionato austriaco di velocità in salita, Gammer ha scioccato la sua comunità annunciando il suo ritiro: "Poiché negli ultimi anni non sono stato in grado di motivarmi adeguatamente, ho deciso di non gareggiare a Landshaag quest'anno."

"Per due eventi all'anno negli ultimi cinque anni, c'è troppo valore in giro, quindi venderò le moto! Quindi, se qualcuno ha bisogno di qualcosa di veloce e capace di vincere, si metta in contatto! Sono in vendita anche pneumatici, scaldapneumatici, cerchioni ecc. Grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuto e sponsorizzato così attivamente nella mia carriera. Ora mi concentrerò sulla kickboxing e sulla guida di una decappottabile".