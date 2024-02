Falta de motivação: Wolfgang Gammer (43) despede-se

Wolfgang Gammer é uma das figuras mais coloridas das corridas de motas austríacas. No passado, o austríaco conseguiu reunir um grande número de fãs à sua volta. Depois de ter sido derrotado apenas pelo antigo piloto do campeonato do mundo Andreas Meklau no Campeonato Austríaco de Superbike em 2013, descobriu o seu amor pelas corridas de montanha, onde rapidamente se tornou num piloto vencedor.

Em particular, os duelos que travou com o seu companheiro de equipa da Heating Factory e amigo Andreas Gangl deliciaram os fãs das corridas. De 2015 a 2018, o piloto da BMW esteve sempre em vantagem na subida de Landshaag, onde conquistou o título geral por quatro vezes consecutivas. No entanto, na luta pela coroa do campeonato, alternaram regularmente, com o título a ir para Gammer em 2016, 2018 e 2022.

O afável favorito do público de Seebach, perto de Eferding, que é respeitado e amado pelos seus rivais pela sua natureza afável, celebrou o seu maior sucesso em 2018, quando ganhou o título do Campeonato Europeu de Subida de Montanha na classe Superbike.

Apenas dois dias após o seu 43º aniversário e algumas semanas antes do primeiro evento do Campeonato Austríaco de Subida de Montanha, Gammer chocou a sua comunidade ao anunciar a sua retirada: "Como não tenho sido capaz de me motivar adequadamente nos últimos anos, decidi não competir em Landshaag este ano".

"Para dois eventos por ano nos últimos cinco anos, há demasiado valor parado, por isso vou vender as motas! Por isso, se alguém precisar de algo rápido e capaz de vencer, entre em contacto comigo! Pneus, aquecedores de pneus, jantes, etc. também estão à venda. Obrigado a todos os que me apoiaram e patrocinaram tão ativamente na minha carreira. Agora vou concentrar-me no kickboxing e na condução de um descapotável".