Andreas Gangl : "Mon corps a besoin d'un temps de repos" !

L'année dernière, lorsqu'il a été déclaré vainqueur au classement général de la course de côte de Landshaag à l'issue de la deuxième course, il n'y avait personne qui ne souhaitait pas de tout cœur ce succès à Andreas Gangl. Même ses concurrents les plus virulents l'ont applaudi lors de la cérémonie de remise des prix pleine d'émotion. Le pilote Suzuki de 43 ans avait trop souvent essuyé de cuisants revers.

Depuis quelques années, le Basse-Autriche, qui gagne sa vie comme fonctionnaire de la police judiciaire, fait partie des candidats permanents à la victoire dans les courses de montagne. Si l'on voulait rester victorieux lors des classiques de montagne de Landshaag ou Julbach, il fallait laisser Gangl derrière soi. Il a remporté quatre fois (2017, 2019, 2021 et 2023) le championnat autrichien de montagne.

La prise de risque dont il a fait preuve sur le circuit ne lui a pas seulement valu le titre de vice-champion du championnat Superbike en 2015 - seul l'ancien pilote de championnat du monde Superbike Roland Resch avait plus de points à son compte à la fin de la saison -, elle a pris son tribut au fil des années avec 43 ( !) fractures et l'a contraint à des pauses prolongées à plusieurs reprises.

"Cette année au moins, je dois m'arrêter. Mon corps ne joue plus le jeu, il a vraiment besoin d'un temps de repos ! Depuis mon dernier accident en août de l'année dernière, je ne peux plus plier le genou gauche, et encore moins le charger", a déclaré le malheureux en revenant sur sa chute lors d'une manifestation de bienfaisance pour un fan sur le Pannonia Ring. "Dans les prochains jours, j'ai rendez-vous avec un spécialiste du genou, dont j'espère qu'il trouvera la cause de mes problèmes persistants".

Après le retrait de Wolfgang Gammer, l'organisateur de la course de côte de Landshaag à St. Martin perd en quelques jours son deuxième cheval de bataille avec le détenteur du record de l'épreuve. "Wolfi et moi nous sommes mis d'accord pour aller voir la course dans la zone du fameux virage de la maison. Je suis déjà curieux de savoir ce que cela fait d'être spectateur au bord de la piste".

Pour l'instant, Gangl ne veut pas encore penser à une éventuelle retraite. "Mon objectif prioritaire est de pouvoir enfin traverser la vie sans douleur. Quand ce sera le cas, je pourrais m'imaginer faire un retour. Il y a une série de courses pour Young- et Old-Timer en Europe, cela m'intéresserait encore".