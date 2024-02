Andreas Gangl: "Il mio corpo ha bisogno di una pausa!".

Quando è stato incoronato vincitore assoluto della cronoscalata di Landshaag dopo la seconda gara dell'anno scorso, nessuno avrebbe negato il successo ad Andreas Gangl. Anche i suoi rivali più accaniti lo hanno applaudito durante l'emozionante cerimonia di premiazione. Il 43enne pilota della Suzuki ha dovuto superare troppo spesso amare battute d'arresto.

Da diversi anni ormai, il pilota della Bassa Austria, che si guadagna da vivere come agente di polizia, è sempre in lizza per la vittoria nelle gare in salita. Se si voleva rimanere vittoriosi nelle classiche di montagna di Landshaag o Julbach, bisognava lasciarsi alle spalle Gangl. Il campionato austriaco di montagna è andato a lui per quattro volte (2017, 2019, 2021 e 2023).

La sua volontà di rischiare sul circuito non solo gli è valsa il secondo posto nel campionato Superbike nel 2015 - solo l'ex pilota del campionato mondiale Superbike Roland Resch aveva più punti nel suo conto alla fine della stagione - ma ha anche pagato il suo tributo negli anni con 43 (!) ossa rotte e lo ha ripetutamente costretto a fare pause più lunghe.

"Almeno quest'anno devo stare fuori. Il mio corpo non sta più giocando a pallone, ha urgente bisogno di una pausa! Dall'ultimo incidente, avvenuto nell'agosto dello scorso anno, non riesco più a piegare il ginocchio sinistro, né tantomeno a metterci peso", racconta lo sfortunato corridore, ripensando alla sua caduta durante un evento di beneficenza per un tifoso sull'anello della Pannonia. "Ho un appuntamento con uno specialista del ginocchio nei prossimi giorni, che spero trovi la causa dei miei continui problemi".

Dopo il ritiro di Wolfgang Gammer, l'organizzatore della cronoscalata da Landshaag a St. Martin ha perso la sua seconda forza motrice in pochi giorni con il detentore del record della pista. "Wolfi e io abbiamo deciso di assistere alla gara nella zona della famigerata Haus-Kurve. Sono curioso di vedere cosa si prova a essere uno spettatore in pista".

Al momento Gangl non vuole pensare a un possibile ritiro. "Il mio obiettivo principale ora è quello di poter finalmente tornare a vivere senza dolori. Quando sarà il momento, potrei immaginare un ritorno. In Europa c'è una serie di gare per giovani e meno giovani che mi interesserebbe ancora".