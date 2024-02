Andreas Gangl: "O meu corpo precisa de uma pausa!"

Depois de Wolfgang Gammer, o organizador do Landshaag perde o próximo líder de audiências. O muito aclamado vencedor da geral do ano passado, Andreas Gangl, está a dar um descanso ao seu corpo cansado.

Quando foi coroado o vencedor geral da subida de montanha em Landshaag, após a segunda corrida do ano passado, não houve ninguém que tivesse invejado o sucesso de Andreas Gangl. Até os seus mais ferozes rivais o aplaudiram na emotiva cerimónia de entrega de prémios. O piloto da Suzuki, de 43 anos, teve de ultrapassar demasiadas vezes amargas contrariedades.

Desde há vários anos, o austríaco, que ganha a vida como agente da autoridade, tem sido um candidato constante à vitória nas corridas de subida de montanha. Se quisesse continuar a vencer as clássicas de montanha em Landshaag ou Julbach, teria de deixar Gangl para trás. O campeonato austríaco de montanha foi-lhe atribuído por quatro vezes (2017, 2019, 2021 e 2023).

A sua vontade de correr riscos no circuito não só lhe valeu o título de vice-campeão do Campeonato de Superbike em 2015 - apenas o antigo piloto do Campeonato do Mundo de Superbike Roland Resch tinha mais pontos na sua conta no final da época - como também cobrou o seu preço ao longo dos anos com 43 (!) ossos partidos e obrigou-o repetidamente a fazer pausas mais longas.

"Pelo menos este ano tenho de ficar de fora. O meu corpo já não está a jogar à bola, precisa urgentemente de uma pausa! Desde o meu último acidente, em agosto do ano passado, já não consigo dobrar o joelho esquerdo, quanto mais pôr-lhe peso em cima", diz o infeliz piloto, recordando a sua queda num evento de caridade para um adepto, no Pannonia Ring. "Tenho uma consulta com um especialista em joelhos nos próximos dias, que espero que encontre a causa dos meus problemas actuais."

Após a desistência de Wolfgang Gammer, o organizador da subida de Landshaag a St. Martin perdeu a sua segunda força motriz em apenas alguns dias com o recordista da pista. "Wolfi e eu concordámos em assistir à corrida na zona da famosa Haus-Kurve. Estou curioso para ver como é ser um espetador na pista de corrida".

De momento, Gangl não quer pensar numa possível reforma. "O meu principal objetivo agora é poder finalmente voltar a viver sem dores. Quando chegar a altura, posso imaginar um regresso. Há uma série de corridas para jovens e veteranos na Europa que ainda me atrairia."