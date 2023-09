Supercross Paris : Ken Roczen sera présent pour le jubilé

Le Supercross de Paris se déroulera le week-end des 18 et 19 novembre. Il s'agit désormais de la 40e édition de cet événement légendaire qui a toujours attiré de nombreuses stars américaines. Cette course sur invitation a généralement marqué la fin de la saison européenne.

Pour rappel, le prestigieux Supercross de Paris a quitté il y a quelques années le chaudron du vénérable Palais Omnisport, une salle polyvalente du quartier de Bercy, pour s'installer en périphérie. Le nouveau lieu est la vaste "Paris La Défense Arena".

Pour cet anniversaire, la piste et son esquisse ont été officiellement présentées. Sur le modèle de certains circuits américains, le parcours comprend entre autres une courte et profonde section de sable avec trois vagues. Il y aura suffisamment d'options pour les block passes, six virages à gauche devraient y pourvoir. Ici, les pilotes pourront contrôler leurs manœuvres avec la jambe droite via le frein arrière.

La superstar allemande Ken Roczen (Suzuki) sera également de la partie lors de l'événement anniversaire à Paris. Les frères australiens Lawrence, Cooper Webb et Justin Barcia figurent également sur la liste des as de haut niveau dont l'organisateur fait la promotion. Les Français Tom Vialle et Marvin Musquin tenteront de convaincre les fans locaux.