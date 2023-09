Supercross Parigi: Ken Roczen sarà presente all'evento dell'anniversario

Il leggendario Supercross di Parigi celebra il suo 40° anniversario questo novembre, dove la superstar tedesca Ken Roczen sarà al via insieme a numerosi assi di prima grandezza.

Il Supercross di Parigi si svolge nel fine settimana del 18 e 19 novembre. Si tratta della 40a edizione del leggendario evento, che ha sempre attirato molte star statunitensi. La gara a inviti ha solitamente segnato la fine della stagione europea.

Come promemoria, da qualche anno il prestigioso Supercross di Parigi si è trasferito dal calderone delle streghe del venerabile Palais Omnisport, una sala polivalente nel quartiere di Bercy, alla periferia. La nuova sede è la spaziosa "Paris La Défense Arena".

Ora, per l'anniversario, è stato presentato ufficialmente anche il percorso di sketch. Modellato su alcuni tracciati statunitensi, il percorso comprende, tra l'altro, una breve e profonda sezione di sabbia con tre onde. Ci saranno abbastanza opzioni per i passaggi in blocco, sei curve a sinistra dovrebbero occuparsene. Qui i piloti possono controllare le loro manovre con la gamba destra tramite il freno posteriore.

Secondo lo stato attuale, anche la superstar tedesca Ken Roczen (Suzuki) sarà presente all'evento dell'anniversario a Parigi. Nella lista degli assi di punta pubblicizzata dagli organizzatori ci sono anche i fratelli australiani Lawrence, Cooper Webb e Justin Barcia. I francesi Tom Vialle e Marvin Musquin cercheranno di conquistare i tifosi di casa.