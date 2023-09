Supercross Paris: Ken Roczen estará presente no evento de aniversário

O Paris Supercross realiza-se no fim de semana de 18 e 19 de novembro. É a 40ª edição deste evento lendário, que sempre atraiu muitas estrelas americanas. A corrida por convite tem normalmente marcado o final da época europeia.

Para recordar, o prestigiado Paris Supercross mudou-se há alguns anos do caldeirão das bruxas do venerável Palais Omnisport, um salão polivalente no bairro de Bercy, para os arredores. O novo local é a espaçosa "Paris La Défense Arena".

Agora, por ocasião do aniversário, foi também apresentado oficialmente o percurso do sketch. Inspirado em algumas pistas americanas, o percurso inclui, entre outras coisas, uma secção curta e profunda de areia com três ondas. Haverá opções suficientes para passagens em bloco, sendo que seis curvas à esquerda deverão ser suficientes para o efeito. Aqui, os pilotos podem controlar as suas manobras com a perna direita através do travão traseiro.

De acordo com a situação atual, a superestrela alemã Ken Roczen (Suzuki) também estará presente no evento de aniversário em Paris. Na lista de ases de topo anunciada pelos organizadores estão também os irmãos australianos Lawrence, Cooper Webb e Justin Barcia. Os franceses Tom Vialle e Marvin Musquin vão tentar conquistar os fãs da casa.