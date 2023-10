Ken Roczen (Suzuki) prévoit de s'engager à Paris

Juste après le Motocross des Nations à Ernée, le pilote allemand HEP Suzuki Ken Roczen, accompagné de son père Heiko Klepka, est retourné aux Etats-Unis où il se prépare déjà pour ses prochains engagements.

Dans l'agenda de Roczen pour cette année, il y a encore les courses WSX d'Abu Dhabi le 4 novembre et le Supercross de Paris les 18 et 19 novembre. La finale du championnat du monde FIM de supercross est prévue une semaine plus tard, les 24 et 25 novembre à Melbourne.

Le Supercross de Paris fête cette année son 40e anniversaire. Comme le veut la tradition, des pilotes de haut niveau issus des championnats américains seront de nouveau au départ. Outre Ken Roczen, les deux frères Lawrence sont annoncés. Cooper Webb et Justin Barcia devraient également être à la grille de départ dans la capitale française.

Plus d'informations sur le Supercross Paris.