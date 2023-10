Ken Roczen (Suzuki) planeia correr em Paris



por Thoralf Abgarjan - Automatic translation from German

Roczen/Instagram

Depois da sua vitória no ano passado, Ken Roczen está a planear voltar a participar no Supercross Paris este ano. Mais estrelas da cena internacional do supercross foram anunciadas para o 40º aniversário do espetáculo.

SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.