MXGP-TV trasmette in diretta il Supercross di Parigi

Lo spettacolare evento Supercross di Parigi celebra quest'anno il suo 40° anniversario. Anche il campione in carica Ken Roczen (Suzuki) sarà al via a Parigi. Le gare saranno trasmesse in diretta da MXGP-TV.com.

Il 18 e 19 novembre, il leggendario Supercross di Parigi si svolgerà all'Arena Paris La Défense. L'intero weekend sarà trasmesso in diretta da MXGP-TV.COM.

Oltre a Ken Roczen(Suzuki), sono state annunciate altre stelle della scena supercross a Parigi: Cooper Webb(Yamaha), Jett e Hunter Lawrence (Honda), Tom Vialle(KTM), Justin Barcia (GASGAS), Jo Shimoda (Honda) e molti altri protagonisti di spicco saranno sulla griglia di partenza della capitale francese.

Il pass TV per il Supercross MXGP può essere acquistato in tutto il mondo. Saranno offerte quattro ore di copertura in diretta per ogni giorno dell'evento. Le trasmissioni in diretta inizieranno alle 19:00 ora locale di sabato e alle 15:00 di domenica.

Paul Malin, noto per le trasmissioni del Campionato del Mondo, commenterà in diretta le gare. L'accesso per l' intero weekend costa 12,99 euro.