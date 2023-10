MXGP-TV transmite Supercross Paris em direto

Nos dias 18 e 19 de novembro, o lendário Paris Supercross terá lugar na Arena Paris La Défense. Todo o fim de semana será transmitido em direto pela MXGP-TV.COM.

Para além de Ken Roczen(Suzuki), outras estrelas da cena do supercross foram anunciadas em Paris: Cooper Webb(Yamaha), Jett e Hunter Lawrence (Honda), Tom Vialle(KTM), Justin Barcia (GASGAS), Jo Shimoda (Honda) e muitos outros jogadores proeminentes estarão na grelha na capital francesa.

O passe televisivo do Supercross MXGP pode ser adquirido em todo o mundo. Serão oferecidas quatro horas de cobertura em direto por dia de evento. As transmissões em direto terão início às 19:00 horas locais no sábado e às 15:00 horas no domingo.

Paul Malin, bem conhecido das transmissões do Campeonato do Mundo, fará o comentário em direto das corridas. O acesso para todo o fim de semana custa 12,99 euros.