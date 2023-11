Un peloton de choc au Supercross de Paris

L'événement de supercross le plus important d'Europe se profile à l'horizon. Le week-end prochain, le 'roi de Paris' sera désigné dans la capitale française et Ken Roczen (Suzuki) se présentera en tant que tenant du titre.

Avec Jett et Hunter Lawrence (Honda), Ken Roczen(Suzuki), Cooper Webb(Yamaha), Justin Brayton (Honda) et bien d'autres stars, le Supercross de Paris, qui aura lieu le week-end prochain, propose cette année encore un plateau de pilotes de haut niveau dans les deux catégories.

En 250, on attend avec impatience l'entrée en scène du Japonais Jo Shimoda sur sa Honda. Il affrontera notamment le matador local Tom Vialle (Red Bull KTM) et l'Australien Matt Moss (Kawasaki).

Ken Roczen(Suzuki) se présente à Paris en tant que tenant du titre. Il s'est imposé en 2022 face à Eli Tomac(Yamaha) et a remporté à l'époque le titre de 'Roi de Paris' sur la Genuine Honda. Dans la catégorie SX2, un pilote allemand, Brian Hsu(Yamaha), sera également au départ.

Les engagements en wild-card de Josh Varize(SX1) et Thomas Do(SX2) sur la moto électrique Stark Varg seront également intéressants.

Toutes les courses pourront être suivies vendredi et samedi sur le portailwww.mxgp-tv.com. La retransmission du samedi débutera à 19 heures et celle du samedi à 14 heures. L'accès aux retransmissions en direct pour l'ensemble du week-end de supercross à Paris coûte 12,99. Selon le mode de paiement, des frais annexes s'appliquent, ce qui porte le prix à 14,03 € par exemple avec un paiement via Paypal en Allemagne.

Liste de départ SX1:

#2 Cooper Webb (USA), Yamaha Star Racing

#6 Thomas Ramette (F), Yamaha GSM Dafy Michelin

#10 Justin Brayton (USA ), Honda France, SR Suttel

#18 Jett Lawrence (AUS), American Honda Red Bull

#20 Gregory Aranda (F), Yamaha GSM Dafy Michelin

#46 Justin Hill (USA), Bud Racing Kawasaki

#12 Justin Starling (USA), Honda FR25-Suttel

#72 Lucas Imbert (F), Yamaha New Bike

#85 Cédric Soubeyras (F), MM85 CBO Honda

#94 Ken ROCZEN (D), Suzuki HEP Progressive

#96 Hunter Lawrence (AUS), American Honda Red Bull

#137 Adrien Escoffier (F), Husqvarna CRC

#727Boris Maillard (F), Suzuki Johannes-Bikes

#848 Joan Cros (E), Seakings Kawasaki Euromoto85

#911 Jordi TIXIER (F), Honda Nils

#589 Killian Poll (F), KTM

SX2 International :

#1 Matt Moss (AUS) Kawasaki Bud Racing

#28Tom Vialle (F), KTM Red Bull Factory

#30 Jo Shimoda(JPN), American Honda

#43 Cullin Park (USA, Honda SR Motoblouz Ship to Cycle

#389 Jules Pietre (F), Yamaha

#401 Jace Owen (USA) Yamaha GSM Dafy Michelin

#335 Enzo Polias (F), KTM Milwaukee

#945 Anthony Bourdon (F), Bud Racing Kawasaki

SX2 SX Tour :

#11Calvin Fontavielle (F), KTM TMX

#22Mickaël Lamarque (F), KTM

#42 Josh Varize (USA) Stark Varg Wildcard

#81 Brian Hsu (D), Yamaha

#141Maxime Desprey (F), Yamaha GSM Dafy Michelin

#225Charles Lefrancois (F), Honda SR Motoblouz Ship to Cycle

#236 Anthony Grosejan (F), Kawasaki)

#388 Andrea Bonifacio (F), Husqvarna

#420 Pierre Lozzi (F), Kawasaki

#505 Dorian Koch (F), KTM

#751 Germain Jamet (F), Yamaha

#773 Thomas Do (F), Stark Varg Wildcard

#938 Maxence Mora (F), Kawasaki

# 965Hugo Manzato (F), Husqvarna