Un forte campo di partenza al Supercross di Parigi

L'evento Supercross più importante d'Europa getta la sua ombra in avanti. Il prossimo fine settimana, il "Re di Parigi" sarà incoronato nella capitale francese e Ken Roczen (Suzuki) sarà il campione in carica.

Con Jett e Hunter Lawrence (Honda), Ken Roczen(Suzuki), Cooper Webb(Yamaha), Justin Brayton (Honda) e molte altre star, il Supercross di Parigi di quest'anno, che si svolgerà il prossimo fine settimana, sarà ancora una volta caratterizzato da piloti di prim'ordine in entrambe le classi.

Nella classe 250cc, il pilota giapponese Jo Shimoda farà un'entusiasmante apparizione in sella alla Honda. Sarà in competizione con l'eroe locale Tom Vialle (Red Bull KTM) e l'australiano Matt Moss (Kawasaki), tra gli altri.

Ken Roczen(Suzuki) si presenterà a Parigi come campione in carica. Nel 2022 ha avuto la meglio su Eli Tomac(Yamaha) e si è aggiudicato il titolo di "Re di Parigi" in sella alla Genuine Honda. Ma ci sarà anche un pilota tedesco al cancelletto di partenza nella classe SX2 con Brian Hsu(Yamaha).

Interessanti saranno anche le gare wildcard di Josh Varize(SX1) e Thomas Do(SX2) sulla moto elettrica Stark Varg.

Tutte le gare possono essere seguite venerdì e sabato attraverso il portalewww.mxgp-tv.com. La trasmissione di sabato inizia alle 19.00, quella di sabato dalle 14.00. L'accesso alle trasmissioni in diretta per l'intero weekend del Supercross a Parigi costa 12,99 euro. A seconda del metodo di pagamento, possono essere applicati costi aggiuntivi, per cui il prezzo sale a 14,03 euro se si paga con PayPal in Germania, ad esempio.

Lista di partenza SX1:

#2 Cooper Webb (USA), Yamaha Star Racing

#6 Thomas Ramette (F), Yamaha GSM Dafy Michelin

#10 Justin Brayton (USA), Honda France, SR Suttel

#18 Jett Lawrence (AUS), American Honda Red Bull

#20 Gregory Aranda (F), Yamaha GSM Dafy Michelin

#46 Justin Hill (USA), Bud Racing Kawasaki

#12 Justin Starling (USA), Honda FR25-Suttel

#72 Lucas Imbert (F), Yamaha New Bike

#85 Cédric Soubeyras (F), MM85 CBO Honda

#94 Ken ROCZEN (D), Suzuki HEP Progressive

#96 Hunter Lawrence (AUS), American Honda Red Bull

#137 Adrien Escoffier (F), Husqvarna CRC

#727Boris Maillard (F), Suzuki Johannes-Bikes

#848 Joan Cros (E), Seakings Kawasaki Euromoto85

#911 Jordi TIXIER (F), Honda Nils

#589 Killian Poll (F), KTM

SX2 Internazionale:

#1 Matt Moss (AUS) Kawasaki Bud Racing

#28Tom Vialle (F), KTM Red Bull Factory

#30 Jo Shimoda(JPN), American Honda

#43 Cullin Park (USA, Honda SR Motoblouz Ship to Cycle)

#389 Jules Pietre (F), Yamaha

#401 Jace Owen (USA) Yamaha GSM Dafy Michelin

#335 Enzo Polias (F), KTM Milwaukee

#945 Anthony Bourdon (F), Bud Racing Kawasaki

GiroSX2 SX:

#11Calvin Fontavielle (F), KTM TMX

#22Mickaël Lamarque (F), KTM

#42 Josh Varize (USA) Stark Varg Wildcard

#81 Brian Hsu (D), Yamaha

#141Maxime Desprey (F), Yamaha GSM Dafy Michelin

#225Charles Lefrancois (F), Honda SR Motoblouz Ship to Cycle

#236 Anthony Grosejan (F), Kawasaki)

#388 Andrea Bonifacio (F), Husqvarna

#420 Pierre Lozzi (F), Kawasaki

#505 Dorian Koch (F), KTM

#751 Germain Jamet (F), Yamaha

#773 Thomas Do (F), Stark Varg Wildcard

#938 Maxence Mora (F), Kawasaki

#965Hugo Manzato (F), Husqvarna