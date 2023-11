Forte equipa de partida no Supercross de Paris

Com Jett e Hunter Lawrence (Honda), Ken Roczen(Suzuki), Cooper Webb(Yamaha), Justin Brayton (Honda) e muitas outras estrelas, o Supercross de Paris deste ano, que se realiza no próximo fim de semana, vai mais uma vez contar com campos de pilotos de topo em ambas as classes.

Na classe de 250cc, o piloto japonês Jo Shimoda vai fazer uma emocionante aparição na Honda. Vai competir contra o herói local Tom Vialle (Red Bull KTM) e o australiano Matt Moss (Kawasaki), entre outros.

Ken Roczen(Suzuki) alinhará em Paris como o atual campeão. Ele venceu Eli Tomac(Yamaha) em 2022 e conquistou o título de "Rei de Paris" com a Genuine Honda naquela época. Mas também haverá um piloto alemão no portão de partida novamente na classe SX2 com Brian Hsu(Yamaha).

As corridas wildcard de Josh Varize(SX1) e Thomas Do(SX2) na moto eléctrica Stark Varg também serão interessantes.

Todas as corridas podem ser seguidas na sexta-feira e no sábado através do portalwww.mxgp-tv.com. A transmissão no sábado começa às 19 horas e no sábado a partir das 14 horas. O acesso às transmissões ao vivo para todo o fim de semana de Supercross em Paris custa 12,99 euros. Dependendo do método de pagamento, podem aplicar-se custos adicionais, pelo que o preço aumenta para 14,03 euros se pagar via PayPal na Alemanha, por exemplo.

Lista de partida SX1:

#2 Cooper Webb (EUA), Yamaha Star Racing

#6 Thomas Ramette (F), Yamaha GSM Dafy Michelin

#10 Justin Brayton (EUA), Honda France, SR Suttel

#18 Jett Lawrence (AUS), American Honda Red Bull

#20 Gregory Aranda (F), Yamaha GSM Dafy Michelin

#46 Justin Hill (EUA), Bud Racing Kawasaki

#12 Justin Starling (EUA), Honda FR25-Suttel

#72 Lucas Imbert (F), Yamaha New Bike

#85 Cédric Soubeyras (F), MM85 CBO Honda

#94 Ken ROCZEN (D), Suzuki HEP Progressive

#96 Hunter Lawrence (AUS), American Honda Red Bull

#137 Adrien Escoffier (F), Husqvarna CRC

#727Boris Maillard (F), Suzuki Johannes-Bikes

#848 Joan Cros (E), Seakings Kawasaki Euromoto85

#911 Jordi TIXIER (F), Honda Nils

#589 Killian Poll (F), KTM

SX2 Internacional:

#1 Matt Moss (AUS) Kawasaki Bud Racing

#28Tom Vialle (F), KTM Red Bull Factory

#30 Jo Shimoda(JPN), American Honda

# 43 Cullin Park (EUA, Honda SR Motoblouz Ship to Cycle)

#389 Jules Pietre (F), Yamaha

# 401 Jace Owen (EUA) Yamaha GSM Dafy Michelin

#335 Enzo Polias (F), KTM Milwaukee

#945 Anthony Bourdon (F), Bud Racing Kawasaki

SX2 SX Tour:

#11Calvin Fontavielle (F), KTM TMX

#22Mickaël Lamarque (F), KTM

# 42 Josh Varize (EUA) Stark Varg Wildcard

#81 Brian Hsu (D), Yamaha

#141Maxime Desprey (F), Yamaha GSM Dafy Michelin

# 225Charles Lefrancois (F), Honda SR Motoblouz Ship to Cycle

#236 Anthony Grosejan (F), Kawasaki)

#388 Andrea Bonifacio (F), Husqvarna

# 420 Pierre Lozzi (F), Kawasaki

# 505 Dorian Koch (F), KTM

# 751 Germain Jamet (F), Yamaha

#773 Thomas Do (F), Stark Varg Wildcard

#938 Maxence Mora (F), Kawasaki

#965Hugo Manzato (F), Husqvarna