SX Paris : Jo Shimoda (HRC) convainc samedi

Avec un résultat de 1-1-3-, le Japonais Jo Shimoda a remporté l'épreuve d'ouverture du Supercross de Paris dans la catégorie SX2. Pour Shimoda, il s'agissait de sa première course au service du HRC. Shimoda avait quitté le Pro Circuit Kawasaki pour l'équipe d'usine Honda à l'automne. Il a remporté la première finale en s'imposant sans difficulté au départ et à l'arrivée. Le matador local Tom Vialle (Red Bull KTM) a chuté au début de la première course et n'a pu que limiter les dégâts en terminant 8e. Dans les deux autres finales, Vialle a pu gagner du terrain. Shimoda a de nouveau remporté la deuxième finale. Au départ de la troisième course, le Japonais n'est pas bien sorti de la grille et a été impliqué dans une chute, ce qui l'a obligé à remonter le peloton depuis l'arrière. La troisième place de la troisième finale lui a néanmoins permis de remporter le classement général.

Jace Owen(Yamaha) a terminé deuxième avec un résultat de 2-3-2 et Tom Vialle a atteint le podium grâce à sa victoire dans la troisième finale.

Brian Hsu a terminé la première finale à la huitième place, mais après une chute dans la deuxième manche, le pilote Fantic a dû abandonner la course.

Résultats SX2 Paris, samedi :

1. Jo Shimoda(JAP), Honda, 1-1-3

2. Jace Owen (USA), Yamaha, 2-3-2

3. Tom Vialle (F), KTM, 8-2-1

4. Anthony Bourdon (F), Kawasaki, 4-4-4

...

16e Brian Hsu (D), Fantic, 8-16-DNS