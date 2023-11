SX Parigi: Jo Shimoda (HRC) convince sabato

Con un risultato di 1-1-3, il pilota giapponese Jo Shimoda ha vinto l'evento di apertura del Supercross di Parigi nella classe SX2. È stata la prima gara di Shimoda al servizio di HRC. Shimoda è passato dal Pro Circuit Kawasaki al team Honda in autunno. Ha vinto la prima finale con una vittoria incontrastata in partenza e al traguardo. L'eroe locale Tom Vialle (Red Bull KTM) è caduto nelle prime fasi della prima gara ed è riuscito a limitare i danni solo in P8. Vialle è riuscito a recuperare terreno nelle altre due finali. Shimoda ha vinto nuovamente la seconda finale. Alla partenza della terza gara, il pilota giapponese non è uscito bene dal cancelletto ed è stato coinvolto in una caduta, costringendolo a risalire la china dalle retrovie. Tuttavia, la P3 nella terza finale è stata sufficiente per la vittoria assoluta.

Jace Owen(Yamaha) è arrivato secondo con un risultato di 2-3-2 e Tom Vialle è salito sul podio con la vittoria nella terza finale.

Brian Hsu ha concluso la prima finale all'8° posto, ma il pilota Fantic si è dovuto ritirare dalla gara dopo una caduta nella seconda manche.

Risultati della SX2 di Parigi, sabato:

1° Jo Shimoda(JAP), Honda, 1-1-3

2° Jace Owen (USA), Yamaha, 2-3-2

3° Tom Vialle (F), KTM, 8-2-1

4° Anthony Bourdon (F), Kawasaki, 4-4-4

...

16° Brian Hsu (D), Fantic, 8-16-DNS