SX Paris: Jo Shimoda (HRC) impressiona no sábado

Na sua primeira participação como piloto de fábrica da HRC, Jo Shimoda venceu a classificação de um dia de SX2 no 40º Supercross de Paris, no sábado, à frente de Jace Owen (Yamaha). Tom Vialle (KTM) sofreu uma queda na primeira corrida e terminou em terceiro.

Com um resultado de 1-1-3, o piloto japonês Jo Shimoda venceu a prova de abertura do Supercross Paris na classe SX2. Foi a primeira corrida de Shimoda ao serviço da HRC. Shimoda mudou da Pro Circuit Kawasaki para a equipa de trabalho da Honda no outono. Venceu a primeira final com uma vitória incontestada na partida e na chegada. O herói local Tom Vialle (Red Bull KTM) caiu na fase inicial da primeira corrida e só conseguiu limitar os danos na P8. Vialle conseguiu recuperar terreno nas outras duas finais. Shimoda voltou a vencer a segunda final. No início da terceira corrida, o piloto japonês não saiu bem da porta de embarque e envolveu-se num acidente, obrigando-o a passar para o pelotão de trás. No entanto, o P3 na terceira final foi suficiente para a vitória geral.

Jace Owen(Yamaha) terminou em segundo com um resultado de 2-3-2 e Tom Vialle alcançou o pódio com a sua vitória na terceira final.

Brian Hsu terminou a primeira final em 8º lugar, mas o piloto da Fantic teve que se retirar da corrida depois de uma queda na segunda bateria.

Resultados da SX2 Paris, Sábado:

1º Jo Shimoda(JAP), Honda, 1-1-3

2º Jace Owen (EUA), Yamaha, 2-3-2

3º Tom Vialle (F), KTM, 8-2-1

4º Anthony Bourdon (F), Kawasaki, 4-4-4

...

16º Brian Hsu (D), Fantic, 8-16-DNS