SX Paris : Jett Lawrence (HRC) domine, Ken Roczen P3

Le samedi à Paris a commencé par la superpole et Ken Roczen n'a été repris que pour 19 centièmes de seconde par Jett Lawrence (Honda). Jett a parfaitement débuté la première finale et s'est imposé en partant de la ligne d'arrivée. Hunter Lawrence prenait le départ pour la première fois avec la 450 Honda. L'Australien s'est montré trop hésitant lors de la session de superpole, mais il a réussi à s'imposer face à Ken Roczen(Suzuki) lors de la première manche et a terminé deuxième.

Après le départ de la deuxième finale, Roczen a chuté par-dessus la roue avant dans un virage à droite en début de course et a été relégué à la 11e place, tandis qu'en tête , Hunter Lawrence contrôlait la course. Roczen a entamé une course de rattrapage qui lui a permis d'atteindre la 6e place. Dans le dernier virage avant l'arrivée, Jett a pris son frère aîné de vitesse et lui a ravi la victoire de la course.

Le holeshot de la troisième finale a été tiré par Ken Roczen, mais après une erreur en début de course, Jett a de nouveau pris la tête. Mais l'Australien n'est pas resté sans faute, il a lui aussi glissé sur la piste glissante, si bien que Roczen a hérité de la tête. Jett a toutefois réussi à combler l'écart avec l'Allemand et à prendre à nouveau la tête, tandis que Hunter est passé violemment par-dessus le guidon à la fin des whoops. Heureusement, il n'a pas été blessé et a pu franchir la ligne d'arrivée en 6e position.

Cooper Webb(Yamaha) n'avait pas le rythme des frères Lawrence et a manqué le podium du samedi avec un résultat de 5-3-3. Justin Brayton s'est blessé à l'épaule lors de l'entraînement et n'a pas pu prendre le départ. Cédric Soubeyras a réalisé une performance remarquable en tant que meilleur Français en P5.

Résultats du SX Paris, samedi :

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 1-1-1

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 2-2-6

3. Ken Roczen (D), Suzuki, 3-6-2

4. Cooper Webb (USA), Yamaha, 5-3-3

5. Cedric Soubeyras (F), Honda, 4-4-5

6. Gregory Aranda (F), Yamaha, 6-5-4

7. Jordi Tixier (F), Honda, 8-7-8

8. Adrien Escoffier (F), Husqvarna, 9-8-7

9. Justin Hill (USA), Kawasaki, 10-9-9

10. Lucas Imbert (F), Yamaha, 11-11-10

...

DNS : Justin Brayton (USA), Honda