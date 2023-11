SX Parigi: Jett Lawrence (HRC) dominante, Ken Roczen P3

Il sabato a Parigi è iniziato con la Superpole e Ken Roczen è stato raggiunto da Jett Lawrence (Honda) solo per 19 centesimi di secondo. Jett ha fatto una partenza perfetta nella prima finale e ha vinto con una vittoria in partenza. Hunter Lawrence gareggiava per la prima volta con la Honda 450cc. L'australiano è stato troppo esitante nella sessione di Superpole, ma nella prima gara è stato in grado di battere Ken Roczen(Suzuki) per concludere al secondo posto.

Dopo la partenza della seconda finale, Roczen è caduto sulla ruota anteriore in una curva a destra nelle fasi iniziali ed è sceso in P11, mentre Hunter Lawrence ha controllato la gara in testa. Roczen ha iniziato una gara per recuperare e ha concluso al 6° posto. All'ultima curva prima del traguardo, Jett ha colto di sorpresa il fratello maggiore e gli ha strappato la vittoria di gara.

Ken Roczen ha ottenuto l'holeshot per la terza finale, ma dopo un errore all'inizio della gara, Jett ha nuovamente preso il comando. Tuttavia, l'australiano non è rimasto esente da errori: è anche scivolato sulla pista scivolosa, permettendo a Roczen di ereditare il comando. Tuttavia, Jett è riuscito a colmare il divario dal tedesco e a riprendere il comando, mentre Hunter è volato violentemente sul manubrio alla fine delle whoops. Fortunatamente non si è fatto male ed è riuscito a tagliare il traguardo in P6.

Cooper Webb(Yamaha) non ha avuto il ritmo dei fratelli Lawrence e ha mancato il podio di sabato con un risultato di 5-3-3. Justin Brayton ha subito un infortunio alla spalla durante le prove e non ha potuto prendere il via. Cedric Soubeyras ha offerto una prestazione notevole, risultando il miglior francese in P5.

Risultati SX Parigi, sabato:

1° Jett Lawrence (AUS), Honda, 1-1-1

2° Hunter Lawrence (AUS), Honda, 2-2-6

3° Ken Roczen (D), Suzuki, 3-6-2

4° Cooper Webb (USA), Yamaha, 5-3-3

5° Cedric Soubeyras (F), Honda, 4-4-5

6° Gregory Aranda (F), Yamaha, 6-5-4

7° Jordi Tixier (F), Honda, 8-7-8

8° Adrien Escoffier (F), Husqvarna, 9-8-7

9. Justin Hill (USA), Kawasaki, 10-9-9

10. Lucas Imbert (F), Yamaha, 11-11-10

...

DNS: Justin Brayton (USA), Honda