SX Paris: Jett Lawrence (HRC) dominante, Ken Roczen P3

Com vitórias nas 3 finais, o piloto de fábrica australiano da HRC, Jett Lawrence, venceu a ronda de abertura do Supercross Paris perante mais de 30.000 espectadores. Ken Roczen (Suzuki) terminou em terceiro, apesar de se ter despistado na segunda final.

O sábado em Paris começou com a Superpole e Ken Roczen só foi apanhado por Jett Lawrence (Honda) por 19 centésimos de segundo. Jett teve um arranque perfeito na primeira final e venceu com uma vitória na partida e chegada. Hunter Lawrence estava a competir pela primeira vez na Honda 450cc. O australiano estava demasiado hesitante na sessão de Superpole, mas na primeira corrida conseguiu bater Ken Roczen(Suzuki) para terminar em segundo.

Após o início da segunda final, Roczen caiu sobre a roda dianteira numa curva à direita na fase inicial e caiu para P11, enquanto Hunter Lawrence controlava a corrida na frente. Roczen começou uma corrida para recuperar o atraso e terminou em 6º. Na última curva antes do final, Jett apanhou o seu irmão mais velho de surpresa e roubou-lhe a vitória da corrida.

Ken Roczen fez o holeshot para a terceira final, mas depois de um erro no início da corrida, Jett voltou a assumir a liderança. No entanto, o australiano também não ficou isento de erros; também escorregou na pista escorregadia, permitindo que Roczen herdasse a liderança. No entanto, Jett conseguiu reduzir a diferença para o alemão e assumir a liderança novamente, enquanto Hunter voou violentamente sobre o guiador no final dos whoops. Felizmente, ele não sofreu ferimentos e conseguiu cruzar a linha de chegada em P6.

Cooper Webb(Yamaha) não teve o ritmo dos irmãos Lawrence e perdeu o pódio de sábado com um resultado de 5-3-3. Justin Brayton sofreu uma lesão no ombro durante os treinos e não conseguiu arrancar. Cedric Soubeyras teve um desempenho notável como o melhor francês na P5.

Resultados SX Paris, Sábado:

1º Jett Lawrence (AUS), Honda, 1-1-1

2º Hunter Lawrence (AUS), Honda, 2-2-6

3º Ken Roczen (D), Suzuki, 3-6-2

4º Cooper Webb (EUA), Yamaha, 5-3-3

5º Cedric Soubeyras (F), Honda, 4-4-5

6º Gregory Aranda (F), Yamaha, 6-5-4

7º Jordi Tixier (F), Honda, 8-7-8

8º Adrien Escoffier (F), Husqvarna, 9-8-7

9º Justin Hill (EUA), Kawasaki, 10-9-9

10. Lucas Imbert (F), Yamaha, 11-11-10

...

DNS: Justin Brayton (EUA), Honda