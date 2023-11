Paris SX : Jo Shimoda (Honda) est entré dans l'histoire

Avec un résultat de 1-3-1, le pilote officiel du HRC japonais Jo Shimoda a continué à dominer la catégorie SX2 dimanche et a remporté le titre de 'Prince de Paris' devant les deux Français Tom Vialle (KTM) et Anthony Bourdon (Kawasaki).

La 40e édition du Supercross de Paris s'est déroulée devant l'arène de La Défense, qui affichait complet avec 30 000 spectateurs. Le pilote japonais du HRC, Jo Shimoda, a continué à dominer la catégorie SX2 dimanche. Il a tiré le holeshot dans la première et la troisième finale et a contrôlé la course depuis la tête.

Dans la deuxième finale SX2, Shimoda n'a pas pris un départ parfait et a commis une erreur en début de course, ce qui lui a fait perdre du temps et des positions. En tête, le pilote d'usine français Red Bull KTM Tom Vialle semblait parti pour remporter sa deuxième course, mais son compatriote Anthony Bourdon (Kawasaki) a fini par intercepter Vialle pour fêter sa première victoire en finale à Paris. Bourdon, qui avait obtenu trois quatrièmes places le samedi, s'est amélioré le dimanche et a fini par monter sur le podium avec un résultat de 3-1-3.

Lors de la troisième finale décisive, Shimoda a de nouveau tiré le holeshot et a remporté la course devant Vialle et Bourdon. Les deux Français se sont retrouvés à égalité à la fin avec 19 points et la confusion a d'abord régné sur le podium, car Vialle a été classé P3. Le résultat a ensuite été corrigé, les places sur le podium ont été inversées et Vialle a été classé deuxième en raison de sa meilleure troisième manche de finale.

Après avoir été éliminé samedi à l'issue de la deuxième finale, Brian Hsu(Fantic) a réalisé de solides performances dimanche en se classant 8,5e et 7e, terminant ainsi le Supercross Paris à la 7e place du classement général de la catégorie des princes.

Avec Jo Shimoda, c'est la première fois qu'un pilote de supercross japonais remporte le classement général en 40 ans d'histoire du Supercross Paris.

Résultats du SX2 Paris, dimanche :

1. Jo Shimoda(JAP), Honda, 1-1-3-1-3-1

2. Tom Vialle (F), KTM, 8-2-1-4-2-2

3. Anthony Bourdon (F), Kawasaki, 4-4-4-3-1-3

4. Jace Owen (USA), Yamaha, 2-3-2-2-8-6

5. Cullin Park (USA), Honda, 3-5-5-5-7-4

6. Maxime Desprey (F), Yamaha, 5-6-6-6-4-5

7. Brian Hsu (D), Fantic, 6-16-DNS-8-5-7

8. Calvin Fonvieille (F), KTM, 9-7-8-9-6-10