Paris SX: Jo Shimoda (Honda) faz história

Com um resultado de 1-3-1, o piloto japonês da HRC, Jo Shimoda, voltou a dominar a classe SX2 no domingo e conquistou o título de "Príncipe de Paris" à frente dos dois pilotos franceses Tom Vialle (KTM) e Anthony Bourdon (Kawasaki).

A 40ª edição do Supercross Paris realizou-se perante uma multidão de 30.000 espectadores na Arena La Defense. O piloto japonês da HRC, Jo Shimoda, continuou a dominar a classe SX2 no domingo. Ele fez o holeshot na primeira e terceira finais e controlou a corrida desde a frente.

Na segunda final da SX2, Shimoda não teve um arranque perfeito e cometeu um erro na fase inicial, o que lhe custou tempo e posições. Na frente, o piloto de fábrica francês da Red Bull KTM, Tom Vialle, parecia estar a caminho da sua segunda vitória na corrida, mas o seu compatriota Anthony Bourdon (Kawasaki) apanhou-o no final e celebrou a sua primeira vitória final em Paris. Bourdon, que conseguiu três quartos lugares no sábado, melhorou no domingo e terminou no pódio com um resultado de 3-1-3.

Na decisiva terceira final, Shimoda mais uma vez fez o holeshot e venceu a corrida à frente de Vialle e Bourdon. Os dois franceses estavam empatados com 19 pontos no final e houve inicialmente confusão no pódio porque Vialle foi classificado em P3. O resultado foi mais tarde corrigido, os lugares do pódio foram trocados e Vialle foi classificado em segundo devido à sua melhor terceira corrida final.

Depois de Brian Hsu(Fantic) ter sido eliminado após a segunda final de sábado, teve prestações sólidas no domingo em 8º, 5º e 7º lugar, terminando o Supercross Paris em 7º lugar da geral na classe Princes.

Jo Shimoda foi o primeiro piloto japonês de Supercross a vencer a classificação geral nos 40 anos de história do Supercross Paris.

Resultados SX2 Paris, Domingo:

1º Jo Shimoda(JAP), Honda, 1-1-3-1-3-1

2º Tom Vialle (F), KTM, 8-2-1-4-2-2

3º Anthony Bourdon (F), Kawasaki, 4-4-4-3-1-3

4º Jace Owen (EUA), Yamaha, 2-3-2-2-8-6

5º Cullin Park (EUA), Honda, 3-5-5-5-7-4

6º Maxime Desprey (F), Yamaha, 5-6-6-6-4-5

7º Brian Hsu (D), Fantic, 6-16-DNS-8-5-7

8º Calvin Fonvieille (F), KTM, 9-7-8-9-6-10