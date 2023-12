Sin descanso para Nico Koch: ¿Supercross en la India?

Nico Koch tuvo una actuación notable en su primer año en el Becker Racing Team. El piloto de Braunschweig terminó el ADAC MX Masters en 6ª posición de la general y en el DM Open se le escapó el título por unos pocos puntos, quedando subcampeón.

El piloto de GASGAS no se fue a las vacaciones de invierno con este impulso. Todo lo contrario: Koch cambió su moto de 450cc por una máquina de cuarto de litro y empezó a prepararse para las próximas carreras de Supercross. "Recibí la moto hace poco menos de cuatro semanas", declaró a SPEEDWEEK.com. "Durante este tiempo, he practicado tres horas de pilotaje puro. Me familiaricé rápidamente con la moto y me sentí cómodo. Pero pilotar Supercross es un ritmo completamente diferente".

Además de la serie alemana ADAC Supercross, también quiere participar en la nueva "Indian Supercross League". "En la India, se puede solicitar una subasta", explica Nico. "Ahora hay más de 100 pilotos que se han inscrito allí. Varios equipos tienen ahora la posibilidad de pujar por los pilotos. Luego pilotaremos tres carreras para los respectivos equipos en la India".

Además de Koch, también se han inscrito pilotos de renombre como Cedric Soubeyras, Matt Moss y Greg Aranda.

En el SX de Stuttgart, el piloto de 24 años demostró que se encuentra en muy buena forma a pesar de su corta preparación y de estrenar moto. Los dos días, Koch rodó directamente en el programa vespertino y también en la final en cada caso. El viernes por la tarde vio la bandera a cuadros blancos y negros en sexta posición y el sábado en novena. Junto con Paul Bloy, noveno el viernes y sexto el sábado, fue el mejor alemán de la categoría SX2. "La pista era realmente buena en Stuttgart. Yo también estaba contento con mi rendimiento", dijo un encantado Koch. "Las dos tardes en la final e incluso el 6º puesto el viernes. Por desgracia, el sábado me dormí un poco y cometí demasiados errores".

El piloto del Becker Racing sabe lo que todavía tiene que trabajar para el próximo Supercross en Dortmund a principios de enero. Koch fue el mejor alemán en 2023. Le gustaría repetirlo en 2024. "Lo más importante es rodar con regularidad en el programa nocturno", admite. "No puedo cometer errores. Tengo que trabajar sobre todo en las curvas cerradas para que sean limpias vuelta tras vuelta. Creo que eso llegará con más experiencia al volante".