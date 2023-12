Pas de pause pour Nico Koch : Supercross en Inde ?

Nico Koch a réalisé une performance remarquable lors de sa première année au sein du Becker Racing Team. Le pilote de Brunswick a terminé l'ADAC MX Masters à la 6e place du classement général et a manqué le titre de DM Open de quelques points seulement, terminant vice-champion.

Ce n'est pas sur cette lancée que le pilote GASGAS a pris congé pour la pause hivernale. Bien au contraire, Koch a troqué sa moto de 450 cm3 contre une machine de quatre litres et a commencé à se préparer pour les courses de supercross à venir. "J'ai reçu la moto il y a à peine quatre semaines", a-t-il raconté à SPEEDWEEK.com. "Durant cette période, j'ai eu trois heures d'expérience de conduite pure. J'ai rapidement trouvé mes marques avec la moto et je me suis senti à l'aise. Mais rouler en supercross est une toute autre chose en termes de rythme".

Outre la série allemande ADAC Supercross, il a également pour objectif de participer à la nouvelle "Indian Supercross League". "En Inde, il était possible de postuler pour un pool d'enchères", a expliqué Nico. "Entre-temps, plus de 100 pilotes s'y sont inscrits. Maintenant, différentes équipes ont la possibilité d'enchérir sur les pilotes. Nous participerons ensuite à trois courses en Inde pour les équipes respectives".

Outre Koch, des pilotes de renom comme Cédric Soubeyras, Matt Moss et Greg Aranda se sont également inscrits.

Lors du SX Stuttgart, le jeune homme de 24 ans a montré que malgré une préparation courte et une nouvelle moto, il était très en forme. Les deux jours, Koch a accédé directement au programme du soir et à la finale. Le vendredi soir, il a vu le drapeau à damier noir et blanc en sixième position et le samedi en neuvième. Avec Paul Bloy - 9e le vendredi et 6e le samedi - il a ainsi été le meilleur Allemand de la catégorie SX2. "Le circuit de Stuttgart était vraiment réussi. J'étais également satisfait de ma performance", s'est réjoui Koch. "Les deux soirs en finale et même 6e le vendredi. Malheureusement, le samedi, j'ai un peu dormi et j'ai fait trop d'erreurs".

Pour le supercross à venir à Dortmund début janvier, le pilote du Becker Racing sait ce qu'il doit encore travailler. En 2023, Koch était le meilleur Allemand. Il aimerait réitérer cet exploit en 2024. "Le plus important est de faire des tours continus dans le programme du soir", a-t-il admis. "Je ne dois pas faire d'erreurs. Je dois surtout travailler sur les virages serrés afin de les prendre proprement tour après tour. Je pense que cela viendra avec plus d'expérience de conduite".