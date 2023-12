Nessuna pausa per Nico Koch: Supercross in India?

Nico Koch ha offerto una prestazione notevole nel suo primo anno con il Becker Racing Team. Il pilota di Braunschweig ha concluso l'ADAC MX Masters al 6° posto assoluto e nel DM Open ha mancato il titolo per pochi punti, piazzandosi al secondo posto.

Il pilota GASGAS non ha affrontato la pausa invernale con questo slancio. Al contrario, Koch ha scambiato la sua moto da 450cc con una moto da un quarto di litro e ha iniziato a prepararsi per le prossime gare di Supercross. "Ho ricevuto la moto poco meno di quattro settimane fa", ha dichiarato a SPEEDWEEK.com. "In questo periodo ho fatto tre ore di pratica di guida pura. Ho preso subito confidenza con la moto e mi sono sentito a mio agio. Ma il Supercross è un ritmo completamente diverso".

Oltre alla serie tedesca ADAC Supercross, il pilota intende partecipare anche alla nuova "Indian Supercross League". "In India si può fare domanda per un pool di aste", ha spiegato Nico. "Ora ci sono più di 100 piloti che si sono iscritti. Diverse squadre hanno ora la possibilità di fare offerte per i piloti. Noi guideremo tre gare per le rispettive squadre in India".

Oltre a Koch, si sono iscritti anche piloti famosi come Cedric Soubeyras, Matt Moss e Greg Aranda.

All'SX di Stoccarda, il 24enne ha dimostrato di essere in ottima forma nonostante la breve preparazione e la nuova moto. In entrambi i giorni, Koch ha corso direttamente nel programma serale e anche nella finale. Venerdì sera ha visto la bandiera a scacchi bianca e nera al sesto posto e sabato al nono. Insieme a Paul Bloy - nono venerdì e sesto sabato - è stato il miglior tedesco nella classe SX2. "La pista di Stoccarda era davvero bella. Sono stato anche contento della mia prestazione", ha dichiarato un entusiasta Koch. "Entrambe le serate in finale e anche il 6° posto di venerdì. Purtroppo sabato ho dormito un po' e ho commesso troppi errori".

Il pilota del Becker Racing sa su cosa deve ancora lavorare in vista del prossimo Supercross di Dortmund, all'inizio di gennaio. Koch è stato il miglior tedesco nel 2023. Vorrebbe ripetersi nel 2024. "La cosa più importante è fare dei giri costanti nel programma serale", ha ammesso. "Non posso commettere errori. Devo lavorare in particolare sulle curve strette, per riuscire a farle in modo pulito giro dopo giro. Credo che questo si realizzerà con l'esperienza di guida".