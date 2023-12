Sem descanso para Nico Koch: Supercross na Índia?

Nico Koch teve um desempenho notável no seu primeiro ano na Becker Racing Team. O piloto de Braunschweig terminou o ADAC MX Masters em 6º lugar na geral e no DM Open perdeu o título por apenas alguns pontos, terminando em segundo lugar.

O piloto da GASGAS não foi para a pausa de inverno com este ímpeto. Muito pelo contrário, Koch trocou a sua moto de 450cc por uma máquina de um quarto de litro e começou a preparar-se para as próximas corridas de Supercross. "Recebi a mota há pouco menos de quatro semanas," disse ao SPEEDWEEK.com. "Durante este tempo, tive três horas de puro treino de condução. Rapidamente me familiarizei com a mota e senti-me confortável. Mas andar de Supercross é um ritmo completamente diferente."

Para além da série alemã ADAC Supercross, ele também pretende participar na nova "Indian Supercross League". "Na Índia, é possível candidatar-se a uma bolsa de leilões", explicou Nico. "Neste momento, há mais de 100 pilotos que se registaram lá. Várias equipas têm agora a oportunidade de licitar pelos pilotos. Vamos então conduzir três corridas para as respectivas equipas na Índia."

Para além de Koch, também se inscreveram pilotos conhecidos como Cedric Soubeyras, Matt Moss e Greg Aranda.

No SX Stuttgart, o jovem de 24 anos mostrou que está em muito boa forma, apesar da curta preparação e de uma nova mota. Em ambos os dias, Koch entrou diretamente no programa da noite e também na final em cada caso. Na sexta-feira à noite, viu a bandeira axadrezada preta e branca em sexto lugar e no sábado em nono. Juntamente com Paul Bloy - 9º na sexta-feira e 6º no sábado - ele foi o melhor alemão na classe SX2. "A pista estava muito boa em Estugarda. Também fiquei satisfeito com o meu desempenho", disse Koch, satisfeito. "Ambas as noites na final e até o 6º lugar na sexta-feira. Infelizmente, dormi um pouco no sábado e cometi demasiados erros."

O piloto da Becker Racing sabe o que ainda precisa de trabalhar para o próximo Supercross em Dortmund, no início de janeiro. Koch foi o melhor alemão em 2023. Ele gostaria de repetir isso em 2024. "O mais importante é fazer voltas consistentes no programa noturno", admitiu. "Não posso cometer erros. Tenho de trabalhar sobretudo nas curvas apertadas, para as conseguir limpar volta após volta. Penso que isso virá com mais experiência de condução."