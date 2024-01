Paul Haberland : Séparation de l'équipe Husqvarna

Paul Haberland, originaire d'Erfurt, s'est manifesté depuis une piste d'essai de l'équipe indienne Mohites Racing, qui participe au championnat international indien de SX, et a annoncé sa séparation de l'équipe Sixtyseven.

Immédiatement après la présentation du line-up des pilotes de l'équipe allemande Sixtyseven Racing Husqvarna, Paul Haberland, originaire d'Erfurt, a annoncé la fin de la collaboration. Haberland a déclaré sur son canal Instagram: "Il y a des choses qui sont difficiles pour moi, mais je suis quelqu'un qui accepte cela et qui continue à regarder vers l'avenir. Il est maintenant temps de faire mes adieux, de dire adieu à une équipe qui m'a beaucoup aidé. Je souhaite à l'équipe Sixtyseven beaucoup de chance et une saison réussie".

Haberland a donné de ses nouvelles depuis un circuit d'essai en Inde. Le week-end prochain, Balewadi (Inde) accueillera le coup d'envoi de la ligue internationale indienne de supercross, organisée pour la première fois.

Haberland a publié une vidéo d'une piste d'essai de l'équipe 'Mohites Racing', qui est l'une des équipes participantes en Inde. Il y conduit une Kawasaki. Dans la pré-annonce, le participant allemand Maximilian Werner est mentionné dans la catégorie 250 International. On ne sait pas encore officiellement si 'Habi' sera au départ le week-end prochain à Balewadi, mais c'est très probable au vu de l'état des choses.

Calendrier SX-Ligue Inde 2024 :

28. 01. - Balewadi, Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex,

11. 02. - Ahmedabad, EKA Arena Transstadia

25. 02. - Delhi

Le site Internet de l'organisateur présente les équipes et les coureurs. Les Français Jordi Tixier, Cédric Soubeyras, Charles Lefrancois, Thomas Ramette, Boris Maillard et l'Américain Tyler Bowers seront entre autres de la partie. L'Allemagne devrait être représentée par Michael Kartenberg (Team BB Racing) et Nico Koch (Reise Motosoprts) dans la catégorie 450.