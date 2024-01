Paul Haberland: separazione dal team Husqvarna

Subito dopo la presentazione della formazione dei piloti del team tedesco Sixtyseven Racing Husqvarna, Paul Haberland di Erfurt ha annunciato la fine della collaborazione. Haberland ha spiegato sul suo canale Instagram: "Ci sono cose difficili per me, ma sono una persona che accetta questo e continua a guardare al futuro. Ora è arrivato il momento di dire addio, di salutare una squadra che mi ha aiutato molto. Auguro al Team Sixtyseven la migliore fortuna e una stagione di successo".

Haberland ha riferito da una pista di prova in India. Balewadi (India) ospiterà il prossimo fine settimana il round inaugurale della Indian International Supercross League.

Haberland ha pubblicato un video da una pista di prova del team "Mohites Racing", che è una delle squadre partecipanti in India. In questo caso guida una Kawasaki. Nel preannuncio, il pilota tedesco Maximilian Werner è stato nominato nella classe 250 International. Non si sa ancora ufficialmente se "Habi" sarà al via a Balewadi il prossimo fine settimana, ma allo stato attuale delle cose è molto probabile.

Calendario SX League India 2024:

28 gennaio - Balewadi, Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex,

11. 02. - Ahmedabad, EKA Arena Transstadia

25. 02. - Delhi

Le squadre e i corridori sono presentati sul sito web dell'organizzatore. Tra i partecipanti ci sono i francesi Jordi Tixier, Cedric Soubeyras, Charles Lefrancois, Thomas Ramette, Boris Maillard e l'americano Tyler Bowers. Dalla Germania, Michael Kartenberg (Team BB Racing) e Nico Koch (Reise Motosoprts) gareggeranno nella classe 450cc.