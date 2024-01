Paul Haberland: Separação da equipa Husqvarna

Imediatamente após a apresentação do alinhamento de pilotos da equipa alemã Sixtyseven Racing Husqvarna, Paul Haberland, de Erfurt, anunciou o fim da colaboração. Haberland explicou no seu canal do Instagram: "Há coisas que são difíceis para mim, mas sou alguém que aceita isso e continua a olhar para o futuro. Agora é altura de dizer adeus, adeus a uma equipa que me ajudou muito. Desejo à Equipa Sixtyseven a melhor das sortes e uma época de sucesso".

Haberland fez a reportagem a partir de uma pista de testes na Índia. Balewadi (Índia) vai acolher a ronda de abertura da primeira Liga Internacional de Supercross da Índia no próximo fim de semana.

Haberland publicou um vídeo de uma pista de testes da equipa "Mohites Racing", que é uma das equipas participantes na Índia. Ele pilota uma Kawasaki. No pré-anúncio, o piloto alemão Maximilian Werner foi nomeado para a classe 250 Internacional. Ainda não se sabe oficialmente se "Habi" vai estar na partida em Balewadi no próximo fim de semana, mas, no estado atual das coisas, é muito provável.

Calendário da Liga SX Índia 2024:

28 de janeiro - Balewadi, Complexo Desportivo Shree Shiv Chhatrapati,

11. 02. - Ahmedabad, EKA Arena Transstadia

25. 02. - Deli

As equipas e os pilotos são apresentados no sítio Web do organizador. Os cavaleiros franceses Jordi Tixier, Cedric Soubeyras, Charles Lefrancois, Thomas Ramette, Boris Maillard e o americano Tyler Bowers estão entre os participantes. Da Alemanha, Michael Kartenberg (Team BB Racing) e Nico Koch (Reise Motosoprts) vão competir na classe de 450cc.