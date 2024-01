Jordi Tixier (Honda) domine à Pune, en Inde

Lors du premier supercross international à Pune, en Inde, le Français Jordi Tixier (Honda) a remporté les deux finales SX1 ainsi que la finale All-Stars. Paul Haberland et Nico Koch se sont classés dans le top 10.

Ce week-end, l'Inde a accueilli pour la première fois un événement international de supercross. Plus de 8000 fans ont célébré au Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex de Pune le vainqueur français Jordi Tixier, qui courait en Inde pour le Team BB Racing Honda.

Thomas Ramette (Kawasaki) a manqué le podium avec un résultat de 4-4. Tixier a remporté les deux courses SX1 ainsi que la course All-Star, qui opposait les meilleurs pilotes SX1 aux meilleurs pilotes SX2.

Paul Haberland, qui courait en Inde sur Kawasaki, a terminé la journée avec un résultat de 7-5, Nico Koch a terminé P9 dans la première course et P6 dans la deuxième. Michael Kartenberg a terminé la journée aux 11e et 9e rangs.

Résultats SX 1 Pune (Inde) :

1. Jordi Tixier (F), Honda, 1-1

2. Matt Moss (AUS), Kawasaki, 3-2

3. Cedric Soubeyras (F), Kawasaki, 2-3

4. Thomas Ramette (F), Kawasaki, 4-4