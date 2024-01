Jordi Tixier (Honda) domina a Pune, in India

Questo fine settimana si è svolto per la prima volta in India un evento internazionale di supercross. Più di 8000 fan hanno festeggiato il vincitore francese Jordi Tixier, che ha gareggiato in India per il team BB Racing Honda, presso lo Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex di Pune.

Thomas Ramette (Kawasaki) ha mancato il podio con un risultato di 4-4. Tixier ha vinto entrambe le gare SX1 e anche la All-Star Race, in cui i migliori piloti SX1 hanno gareggiato contro i migliori piloti SX2.

Paul Haberland, che ha gareggiato in India in sella alla Kawasaki, ha concluso la giornata con un risultato di 7-5, mentre Nico Koch ha chiuso in P9 la prima gara e in P6 la seconda. Michael Kartenberg ha concluso la giornata all'11° e al 9° posto.

Risultato SX 1 Pune (India):

1° Jordi Tixier (F), Honda, 1-1

2° Matt Moss (AUS), Kawasaki, 3-2

3° Cedric Soubeyras (F), Kawasaki, 2-3

4° Thomas Ramette (F), Kawasaki, 4-4